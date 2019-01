Las razones por las que Lady Gaga “ha matado” ‘Do What U Want’, ¿acertadas o equivocadas?

Poco queda, por no decir nada, de las extravagancias que encumbraron a Lady Gaga a la fama mundial. Ni vestidos de carne, ni pelucas imposibles... ni Art Pop. Efectivamente, parece que el tercer álbum de estudio de la artista ya no le gusta tanto como en su día, o por lo menos, ya no saca tanto pecho por este trabajo.

Para la sociedad en general y, por supuesto, para Lady Gaga, las cosas han cambiado. Afortunadamente, la lucha feminista y movimientos como #MeToo han puesto de manifiesto y sacado a la luz los abusos sexuales y de poder a menores ejercidos por hombres de la industria musical y cinematográfica.

Entre otros, el nombre de R. Kelly ha sonado con fuerza debido al gran historial de abusos a menores documentados y probados desde hace años. Pruebas como que en 1994 “se casó” de forma ilegal con Aaliyah (que tenía 15 años) o que en 2002 apareciera un vídeo en el que tenía sexo con una menor.

Un caso más en la industria, en lo que respecta a la cantante, si no fuese porque Lady Gaga colaboró junto a este artista en uno de sus singles de éxito en Art Pop: Do What U Want. Esta canción, en la que el que fuera uno de los reyes del R&B tenía un gran peso, ha sido retirada de las plataformas en streaming después de toda la polémicas.

"Me pongo del lado de estas mujeres al 1000 %, les creo, sé que están sufriendo y pasando mucho dolor, y siento firmemente que sus voces deberían ser oídas y tomadas en serio". Estas han sido las palabras de Lady Gaga en sus redes, unas declaraciones que llegan después de que se emitiese un documental en el canal Lifetime, a inicios de enero de este año, que ha recordado y ha dado más luz a las acusaciones de abuso psicológico y sexual contra R. Kelly.

I stand by anyone who has ever been the victim of sexual assault: pic.twitter.com/67sz4WpV3i — Lady Gaga (@ladygaga) 10 de enero de 2019

La cantante, años después, ha decidido sincerarse y asumir que en la época de Art Pop se entraba en una oscuridad y una depresión que le impedía ser ella misma. Ahora, Lady Gaga triunfa con A Star Is Born, es candidata a llevarse al Oscar y se encuentra totalmente recuperada de aquello que le hacía daño.

Sin embargo, R. Kelly ha acusado a la cantante de sumarse al carro de las polémicas con tal de hacerse con la estatuilla más codiciada en el mundo cinematográfico. Sea como sea, ¿es acertado retirar una canción que ha marcado su carrera musical?

Está claro que las razones por las que lo ha hecho, a priori, sí son más que acertadas: es totalmente razonable que Lady Gaga rechaze y denuncie los comportamientos de un abusador, apoye a las víctimas y quiera desligarse de cualquier trabajo hecho mano a mano junto a R. Kelly.

Además, la cantante está alejada de los trastornos y adicciones desde los que nació Do What U Want, otra razón por la que es normal que no se sienta ahora identificada con este tema. Hace años que eliminó de sus conciertos esta canción, dejando así actuaciones como la de los AMAs en 2013 para el imaginario colectivo de sus fans. Show en el que, por cierto, emuló la relación de poder entre el presidente de EEUU y su secretaria.

Kevin Winter / Getty Images

De cualquier forma, todas las razones son acertadas de no ser porque ha sido Lady Gaga quien se ha mantenido y crecido en el mundo del espectáculo mientas la imagen de R. Kelly ha quedado ensombrecida y reducida casi a la nada.

Muchos son los que opinan que podría haber destinado los beneficios de esta canción a organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, organizaciones feministas o de protección a las víctima de abusos sexuales.

Además, una de las principales razones por las que Lady Gaga se equivoca es por no defender un éxito rotundo de uno de los singles más icónicos de su etapa Art Pop. Tanto es así que, si profundizamos en la irónica letra de la canción, el tema no hace más que defender la libertad del propio cuerpo y lanzar un dardo a todos aquellos medios que criticaban su peso: "haced lo que queráis con mi cuerpo", dice el tema.

La maldición de Do What U Want

A pesar de todo, Do What U Want es una canción rodeada de circunstancias malditas. La letra puede provocar malos entendidos, los shows públicos de la canción siempre han estado ligados a abuso y escarceos amorosos, el videoclip nunca llegó a ver la luz (el director del clip, Terry Richardson, también ha sido acusado de abusos por varias modelos) y la etapa en la que se encontraba Lady Gaga en aquel tiempo no era la idónea.

Pensar que retirar el tema como lavado de imagen es algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero Lady Gaga está inmersa en su faceta como actriz y en la carrera a llevarse el Oscar, así que las acusaciones de R. Kelly no son tan descabelladas.

De cualquier modo, el artista no tiene justificación alguna y Lady Gaga lo sabe, así que la conclusión final es que sí, sí hay razones más que suficientes y de peso para retirar la canción y renegar de ella. Aún y todo, siempre quedará la versión junto a Christina Aguilera (aunque R. Kelly también aparece como co-autor).

De todo esto se saca una gran lección: la forma tan justa y correcta en la que está avanzando el mundo respecto a los derechos que poco a poco están conquistando las mujeres hacia la igualdad. Esto, sumado al altavoz que pueden tener artistas de la talla de Lady Gaga, no hace más que poner fin al silencio que hasta ahora mantenían muchas víctimas.

Por último, y para despejar cualquier duda y acabar con la pregunta que tantos seguidores de Gaga se han hecho desde 2013: no, nunca habrá videoclip para Do What U Want.