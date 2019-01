¿Quiénes serán los nominados a los Premios BRIT 2019?

Este fin de semana conoceremos los nombres de los artistas nominados a los BRIT Awards 2019, los premios más prestigiosos de la música en Reino Unido y que intentarán reflejar un año más lo mejor de la música británica e internacional.

Los británicos tienen la suerte de atesorar una cultura musical bestial, y con tal cantera de creadores, todo lo que pasa en aquel país a nivel musical debería captar toda tu atención.

Las nomimaciones a los BRIT se anuncian este sábado 12 de enero y aunque los premiados no se conocerán hasta febrero, sí nos pueden servir para formarnos una idea sobre quiénes han sido los mejores del último año. Las nominaciones podrán seguirse en directo en el especial de televisión The BRITs are coming, que conducirá Clara Amfo, conocida presentadora radiofónica de la BBC1.

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 20 de febrero en el O2 de Londres por noveno año consecutivo y el actor y humorista Jack Whitehall repetirá como presentador.

Aún no se han desvelado los nombres de los artistas que actuarán en los Brit 2019, pero otros años han pasado por el escenario de estos premios tótems de la música como Madonna, Katy Perry, Coldplay, Ed Sheeran, Justin Timberlake, Kendrick Lamar, Rita Ora, Liam Payne, Drake o Rihanna así que debemos permitirnos soñar... De hecho, esperamos mucha presencia latina y femenina para este año. ¿Os imagináis a Rosalía en los Brit?

Rihanna, durante su actuación en los BRITs de 2016. / Ian Gavan/Getty Images

Si recordáis, los grandes triunfadores de la pasada edición de los BRITs fueron Dua Lipa y Stormzy.

Hace ya un año desde que las rosas blancas invadieran la alfombra roja de los Brit en apoyo a los movimientos Time's Up y #Metoo, pero estos premios nos dieron también otros momentos históricos como el vestido de Geri Halliwell de la Union Jack hasta la última aparición pública de Freddie Mercury. ¿Qué nos deparará este año?