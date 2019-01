La carta de amor de Miley Cyrus de la que habla todo el mundo

Son una de las parejas de celebrities más de moda del momento y eso que no pasaron por su mejor momento hace algunos años. Pero Miley Cyrus y Liam Hemsworth derrochan amor pública y privadamente.

Debido a la discreción de la que ha hecho gala la pareja desde los inicios de su relación, nos pudimos enterar de la boda días después de que tuviese lugar. Y todo gracias a las fotos que la misma cantante colgaba en sus redes sociales donde se mostraban algunos de los momentos más románticos del evento. Porque si no ni nos hubiéramos enterado.

Ese es el mismo canal que ha elegido Miley para felicitar el 29º cumpleaños a su ya marido, Liam Hemsworth. Una carta de amor de la que todo el mundo está hablando.

Ver esta publicación en Instagram HBD 2 Da Hubz Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 13 Ene, 2019 a las 8:29 PST

“Cuando nos conocimos tenías 19 años y hoy tienes 29... Y he pensado que podría compartir algunas de las cosas que más me gustan sobre mi chico favorito en éste, su día especial. Me gustaría compartir algunas de mis cosas favoritas sobre mi chico favorito en este día tan especial. La manera en la que me miras y en la que miras a nuestros perros, a nuestros cerdos, nuestros caballos, nuestros gatos y a nuestro pez. La forma en la que miras a tu familia, tus amigos, a los extraños… a la vida. La forma en la que miras el océano y cómo siempre te tomas tu tiempo. Cuando te pregunto: ‘¿Qué tiempo hace fuera?’ y en lugar de mirar en el móvil, sales fuera y lo compruebas. La cara que se te pone cuando recibes una buena noticia y el modo en el que afrontas las malas noticias. Me encanta como siempre haces las cosas a tu manera pero nunca eres orgulloso para no pedir ayuda (sí, me he dado cuenta y he tomado nota. Trabajo en marcha)." escribe Miley.

“La manera en la que pintas, los colores que eliges. Me encantan tus calcetines sucios en el suelo, porque eso significa que estás en casa. Me encanta cuando me enseñas algún grupo nuevo, así cuando estás lejos puedo escuchar su música y sentir como si estuvieses aquí. (...) Me encanta estar en la cama hasta las tantas buscando nuevas recetas, despertarnos a la mañana siguiente y preparar juntos el desayuno mientras nos tomamos una taza caliente de café (casi tan caliente como tú). Me encantan las líneas que se te dibujan debajo de los ojos cuando te ríes o miras el sol… Hablar en nuestro propio idioma, a veces con solo una mirada. Me gusta tirarme en el sofá y comer comida china con resaca de la noche anterior. Me encanta ir a fiestas y recordarme a mí misma lo falsa que es la gente mientras yo soy tan afortunada de vivir la vida con alguien tan real como tú. Me encanta la manera en la que me escuchas y te interesas (incluso cuando trata sobre RuPaul's Drag Race (…)" continúa la intérprete.

"Me encanta tener un compañero de cepillo de dientes y cuando estoy perezosa como me acaricias el pelo. Me encanta incluso cuando me encoges mi camiseta favorita en la secadora porque tener un novio (oh dios mio me he olvidado de que ya eres mi marido) hace que hacer la colada sea lo mejor del mundo. Me encantan las curvas y compartirlas contigo, dar paseos yendo a ningún lado. Me encanta como te sientas y me escuchas tocar algunas notas en la guitarra de una nueva canción durante horas. Me encanta cómo mascullas cuando lees un nuevo guió o libro. Me encanta cómo aprendes y creces. Me encanta escribir canciones sobre ti en el piano. Me encanta como me dejas hacerte mío" explica la solista.

"Es sencillo. Te quiero. Incondicionalmente. Durante este tiempo juntos me has demostrado lo que realmente significa amar en todas las circunstancias. Te respeto y tu me respetas. Si el mundo tuviera más de este tipo de comprensión no construiríamos muros sino puentes. Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido y en la que quieres convertirte contribuyendo juntos para el futuro. Tú y yo, cariño. Convirtamos este oscuro lugar en algo brillante con la luz del amor. Gracias por darme los días más felices de mi vida. Tuya sinceramente, Miley." finaliza Miley Cyrus.