Camila Cabello propone un brindis por su primer aniversario

Sin duda, el 2018 ha sido un gran año para Camila Cabello. El año anterior había tomado una difícil decisión, dejar Fifth Harmony, el grupo que compartía con otras chicas que estaba disfrutando de las mieles del éxito.

Pero creyó que era momento de darle un vuelco a su vida y seguir su instinto y los resultados han demostrado que acertó. El 12 de enero de 2018 publicó Camila, su primer álbum en solitario. Y desde entonces no ha hecho más que ascender y crecer como artista. En los últimos meses ha sido telonera de Taylor Swift, ha hecho gira propia y ha sido lanzando singles que han logrado conquistar a cada vez más público.

Por eso, cuando se ha cumplido el primer aniversario de ese primer disco no ha podido por menos que sacar una copa y brindar por todo lo que ha conseguido. Y lo ha hecho recordando cómo vivió esos momentos previos al lanzamiento.

“A esta hora de la noche del año pasado, estaba nerviosa. No pude dormir y tuve que levantarme en cuatro horas. Estas canciones, que fueron la banda sonora de mi vida durante mucho tiempo, estaban a punto de pertenecerte”, escribía en redes.

Está más que feliz por cómo le han ido las cosas en este primer año. “Gracias por amarlas, cuidarlas y darles significados totalmente nuevos y especiales. Tengo tanta suerte de poder abrir mi corazón para vosotros, hermosas personas. Feliz aniversario, familia. ¡Qué camino hemos tenido!”, añadía.

Y en este momento de celebración compartido no pudo menos que interactuar con sus fans y contestar a algunas de sus preguntas en twitter. El hashtag #1YearOfCamila se volvió tendencia y nos ayudó a descubrir algún detalle más de ese disco tan importante y decisivo en su vida.

¿Cuál ha sido la canción que más te ha costado grabar?

En cuanto a cantar, Consequences, por lo menos la tuvimos que grabar seis veces.

¿Cuál es la canción que escribiste más rápido?

All these years la escribí con guitarra acústica en aproximadamente 15 minutos y luego Frank Dukes llegó e hizo su ‘thaaaaaang’ y consiguió que sonara única y malhumorada.

¿Escribiste todas las canciones para el álbum o tenías alguna de antes?

Tuve algunas canciones en mi teléfono durante mucho tiempo, como Havana o In the dark, pero me cuesta reutilizar las canciones de otras épocas porque considero que los procesos de un álbum son el marcador de un nuevo capítulo en la vida, así que no puedo volver atrás.

¿Podrías contarnos algo de In the dark que me encanta?

Escribí In the dark después de ir a una fiesta en Los Ángeles. En general, sentí que realmente quería conocer a alguien. Realmente quería cualquier tipo de conexión que pareciera real, pero no sentía que nadie fuera real para mí, solo lo sentía muy superficial.

Cuéntanos algo de Into it, que es mi favorita.

Gran parte de este álbum se basó en pequeñas interacciones que tuve con personas con las que me obsesioné lo suficiente como para convertirlas en canciones. Es como hacer una montaña de una colina. En este capítulo de mi vida, en realidad hay montañas, ¿sabes?

¿Crees que el capítulo de tu vida que representó CAMILA ha terminado?

100%, ahora estoy en otro capítulo de mi vida. Todo es diferente.

¿Qué te hace más feliz: Solo hacer las canciones o ver la respuesta que tienen?

En el momento en que comparto una canción ya he pasado a trabajar en otras ideas, es lo que me emociona, una vez que termino, paso a hacer otra cosa.

¿Barajaste otros títulos para el álbum?

El dolor, la curación, el amor que algunas personas se tatuaron en sus cuerpos.

¿Cuál es la canción de la que te sientes más orgullosa?

Never be the same. Siento que esa canción suena como suena mi alma. Cuando salí del estudio y la puse en el coche sentí que era mi canción favorita de las que había hecho.

She loves control.

Escribí She loves control primero como título. Por primera vez en mi vida sentí que controlaba mi tiempo, mi vida, y creo que todo se debió al control de mi trabajo de manera honesta: escribimos el coro solo para guitarra y luego Skrillex entró y lo cambió.