Belén Aguilera y Raoul Vázquez: "Buscábamos un sonido más Halsey, más Anne-Marie"

Hace unas semanas publicamos la primera parte, la más informal, de la entrevista que tuve en LOS40 con Belén Aguilera y Raoul Vázquez, dos voces a tener muy en cuenta en el futuro más inmediato del panorama musical español.

Hoy lanzo la segunda parte de esta agradable charla en la que la compositora y cantautora catalana y el intérprete salido de Operación Triunfo 2018 nos cuentan algunos detalles de su exitosa colaboración, Tus Monstruos, producida por AllNightProd.

Pero no sólo se vive en el presente sino que ambos ya tienen la mirada puesta en el futuro. Sin desvelar demasiada información pero dejando algunos titulares interesantes, Belén Aguilera y Raoul Vázquez tienen claro que 2019 puede ser un gran año para ellos.

Todo ha empezado con Tus Monstruos...

LOS40 ¿Cómo definiríais el sonido de la canción?

Belén: Lo que pretendía con la producción de Tus monstruos es algo más europeo y R&B. La letra en español y quizás el tipo de letra más romántica condiciona mucho pero aún así buscaba un sonido no urbano a nivel reggaeton sino más Halsey, más Anne-Marie...

Raoul: A mí dos personas en diferentes momentos me han dicho que la canción les recordaba a un tema de Miguel Bosé de los 90 que no me esperaba ni buscábamos ninguna similitud. Y eso es bueno porque es algo subjetivo y la gente suele asociar canciones por buenos recuerdos o situaciones especiales.

Y después de Tus monstruos, ¿habrá alguna futura colaboración?

Raoul: Subimos continuamente versiones juntos. Nos ponemos en el piano y disfrutamos con ello.

Belén: Todas las colaboraciones que hacemos salen solas porque nos encanta. Es muy espontáneo.

Belén Aguilera: Habrá nuevos singles, eso seguro, y me gustaría seguir realizando colaboraciones

Youtube y las redes sociales ¿son una herramienta para daros a conocer o multiplican la competencia?

Raoul: Ahora mismo en la industria musical todo es tan fácil como hacer click para acceder a miles de millones de canciones, de miles de millones de artistas. Gracias a eso tenemos muchísima más cultura musical y bebemos de muchas más referencias e influencias que nos ayudan a formarnos.

Belén: Ahora todo es más visible. A pesar de que haya aspectos negativos yo me quedo con lo positivo que es poder acceder a una mayor variedad musical y no está todo limitado a 3 o 4 grandes artistas. Eso hace que tengas que plantearte hacer algo especial y el hecho de que haya posibilidades para todo el mundo es muy enriquecedor. Yo me lo tomo como algo personal porque puedo aprender de otros músicos.

Con vuestro fandom tan activo casi no os hace falta ni hacer promoción

Raoul: Tenemos nuestro público pero gracias a los medios conseguimos llegar a mucha más gente. El recibimiento por parte de todos está siendo increíble. Creo que hay una opinión bastante buena de nuestra colaboración y refleja lo bien que nos complementamos y nos compaginamos.

Belén: Que los medios y la gente se hayan volcado así a mí me hace muchísima ilusión.

La gente también se está volcando con vosotros

Belén: Las cifras están siendo una alegría. Estoy viviendo mucho el momento porque con cada noticia me hace disfrutar aún más.

Raoul: Estamos muy agradecidos por el recibimiento porque es la primera canción en la que participo en mi carrera. La canción es de Belén y confío mucho en ella y en la buena materia de la canción. Estoy contento de haber empezado mi carrera así, con algo que a mí me llega.

¿Y qué podemos esperar de Belén y de Raoul en el futuro?

Belén: Tengo el antojo de grabar un álbum completo. Hay proyectos que pintan bien y dependiendo de cómo vayan decidiré. Deseo y espero que haya a largo plazo que haya un álbum. Habrá nuevos singles, eso seguro, y me gustaría seguir realizando colaboraciones. Creo que es muy bueno a nivel de enriquecimiento personal y creativo.

Raoul: Hay que tener plan A, B, C y hasta la Z. Hay que tener la escalera de retos hecha. Ahora mismo he terminado de rodar el videoclip de mi primera canción y estoy muy contento y orgulloso porque me ha costado mucho hacerlo y es algo que he hecho íntegramente de principio a fin involucrándome en la producción y pudiendo sentirme agusto. En unos años quiero seguir estando orgulloso de lo que hice en mis comienzos. Si quieres que las cosas vayan bien hay que invertir tiempo pero me gustaría tener a finales de 2019 un EP con cuatro o cinco canciones mías.