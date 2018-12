Belén Aguilera y Raoul Vázquez: “Nos encanta que Famous haya ganado OT 2018”

Belén Aguilera y Raoul Vázquez han unido sus talentos para dar vida a una nueva versión de Tus monstruos, una canción escrita por la compositora y cantautora catalana y producida por AllNightProd.

Un tema que pone de relieve la buena relación que hay entre ellos y que surgió en un reality, y no fue Operación Triunfo. Desde La Voz mantienen una relación de amigos casi inseparables hasta el punto de que confían ciegamente uno en el otro para componer, crear melodías y cantar sus miedos ante todo el mundo como han confesado en Tus monstruos.

Seis días después del estreno de su primer videoclip conjunto (tienen muchos vídeos más en redes sociales creando excepcionales versiones de otros hits), la canción suma ya más de 350.000 reproducciones.

De todo esto y mucho más quisimos hablar con Belén Aguilera y Raoul Vázquez poniéndonos al día sobre los temas más actuales. Una canción que, como ellos han hecho en sus inicios, seguramente será objetivo de múltiples versiones.

LOS40: Empezasteis versionando canciones y ahora serán otros los que versionen vuestras canciones ¿Os hace ilusión?

Raoul: Lo que yo sé es gracias a los artistas a los que sigo y en los que me he fijado. Ahora es un honor emprender mis propias canciones y que la gente te diga que es su referente.

Belén: Yo empecé haciendo covers para conseguir una visibilidad que no hubiera logrado con canciones propias. Entonces es muy bonito ver cómo ahora puede haber gente que siga tus pasos. De hecho cuando termine la promoción pediré a la gente que me envíe las versiones que hayan hecho de Tus monstruos. Quiero escuchar como versiona la gente nuestra canción. En el momento en el que alguien se decide a hacer un cover de una canción, por ejemplo la nuestra, ya le pone todo el mimo y el cariño que nuestra canción se merece.

Ese cariño y esa visibilidad se está viendo también en el éxito de OT ¿Cómo habéis visto la edición de 2018?

Raoul: He estado poco pendiente porque he trabajado los miércoles en La llamada. A la salida del teatro, cuando acababa la gala la gente me contaba lo que había pasado. El otro día vimos la final, me encanta el nivel que había y estoy muy contento de que haya ganado Famous.

Raoul: Vas a quedarte de Aitana es una canción que si a mí me la dan hubiera dicho que sí con los ojos cerrados siempre

Belén: Yo tampoco he podido estar demasiado pendiente. Sí he buscado las actuaciones en Youtube que es la parte que me interesa más que el reality en sí y tengo que decir que me encanta la variedad de timbres que han elegido. Las voces han sido una pasada. Les admiro como artistas y también me parece bien que haya ganado Famous.

¿Y a quién veis para ir a Eurovisión?

Raoul: No he escuchado absolutamente nada.

Belén: Yo tampoco, qué mal, ¿no?

Raoul: Tenemos que ponernos al día.

¿En qué artista os fijáis a la hora de componer?

Raoul: Depende mucho del género que quieras hacer cuando compones. A mí me encantaría componer como Sia porque es una compositora maravillosa pero es muy difícil lograr esa perfección. Yo estoy muy contento con lo que yo hago y eso que no se acerca demasiado a lo que yo escucho.

Hoy ha sonado mi voz por la radio... y estaba haciendo lo que más me gusta. Cantar. Gracias a todos, en especial a @Los40 — RAOUL VÁZQUEZ (@raoulvazquez) 23 de diciembre de 2018

Belén: Yo no tengo ningún grupo de referencia a la hora de componer porque cuando escribo saco todo lo que tengo dentro y no suele tener que ver con lo que escucho. Se mezclan todas las referencias que he tenido a lo largo de mi vida.

¿Y alguna canción de otro artista que os hubiera gustado escribir a vosotros?

Raoul: Vas a quedarte de Aitana es una canción que si a mí me la dan hubiera dicho que sí con los ojos cerrados siempre. Si estuviera creando creo que podría llegar alguna vez a algo parecido. Sin embargo si me fijo en Bajito de Ana Guerra, aunque me encantaría defenderlo porque es un temazo, pero nunca me saldría algo así.

Belén: A mí me suele pasar más con canciones muy europeas y americanas recientes como When the party is over de Billy Eilish o Nothing breaks like a heart de Mark Ronson y Miley Cyrus. Ese estilo de baladas y canciones es el que siempre digo "déjame sacarla a mí antes".

En España también hay grandes baladistas como Pablo López y Pablo Alborán cuyos inicios fueron similares a los vuestros: cantando versiones, tocando a piano, participando en talents shows musicales...

Raoul: Belén es The girl and the piano y es increíble lo que logra con ese instrumento. Hace maravillas. Yo me apoyo mucho en ella a la hora de componer pero es verdad que ahora hay muchas formas de dar salida a tu música. Incluso puedes grabar una melodía en tu móvil y así puede empezar una gran canción.

Belén: Todo suma. Es una manera de materializar y hacer realidad lo que tienes en la cabeza.