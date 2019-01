La carrera de Amaia Romero, en stand-by hasta el próximo mes de abril

Hace un mes que Amaia Romero lanzaba el preludio de lo que sería su primer disco de estudio, una corta, desconcertante e íntima canción llamada Un Nuevo Lugar con la que la ganadora de OT sorprendió a todos sus seguidores.

Lejos de ser un primer single, ella misma definió este tema como "un aperitivo". Cuando la interpretó en directo en la final de OT 2018 no quiso dar excesivos detalles sobre su nuevo disco, pero prometió que llegaría algún día... Sin embargo, ese día aún está lejos.

La nota de prensa que presentaba Un Nuevo Lugar decía que "esto es algo nuevo. ¡Y tiene magia! Tiene que ser ella, la única. Sí, definitivamente es Amaia. Y ya la tenemos aquí… ¿O no?" Pues, actualmente, la respuesta no.

Todo apunta a que será en el mes de abril cuando Amaia pueda empezar a trabajar más de cerca junto a la discográfica, Universal Music, de cara a promocionar su carrera en solitario. Es más que probable que actualmente siga inmersa en la composición y producción de su disco, un trabajo que llegará de la mano de Raul Refree y del que sabemos muy poco.

El lanzamiento de Un Nuevo Lugar era, más que probablemente, la cita ineludible que Amaia tenía con el formato que la ha catapultado a la fama, pero el disco aún está en proceso. Hay quienes afirman que es difícil trabajar con ella y que la carta blanca que firmó con la discográfica ha hecho que sus tiempos hayan ido totalmente ajenos al del resto de sus compañeros: varios de ellos ya han lanzado su primer trabajo al mercado.

Amaia Romero durante la presentación de 'Un Nuevo Lugar' en la final de 'OT 2018' / RTVE

Además, parece que la composición y la producción del disco está siendo cuidada al milímetro y supervisada al detalle por Javier, hermano y manager de la joven cantante. Vamos, que parece que no hay prisa alguna. De hecho, todo indica a que Amaia tuvo una oferta muy tentadora por parte de una discográfica independiente que finalmente rechazó para quedarse en Universal Music. Eso sí, si ella manejaba los tiempos.

Amaia, ¿éxito asegurado?

Nadie puede negar la magia que la navarra tiene sobre el escenario. Su carácter, su voz, su talento innato para la música y su magnetismo han hecho que toda España se enamorase de ella. Sin embargo, pensar que todo lo que toca Amaia lo convierte en oro no es del todo real.

Por ejemplo, Un Nuevo Lugar no ha tenido los resultados esperados. Sí que es verdad que no ha habido promoción de ningún tipo, que sólo la ha presentado una vez en directo y que no es un single al uso. Sin embargo, en Youtube le está costando a los 2 millones de reproducciones y en streaming no se ha colado en ningún primer puesto.

A pesar de todo, ella lo dijo: no es un single. Quizá esta sea la justificación a todo esto, ya que el tema que tiene con Carolina Durante, Perdona (Ahora sí que sí) sí que se ha convertido en una canción que ha gustado al público y que está consiguiendo cada vez más éxito.

Está claro que Amaia tiene un carisma que la diferencia de cualquier artista de nuestro país, pero eso no quiere decir que vaya a triunfar sin trabajo, esfuerzo y cariño en su música. Quizá sea esta la razón por la que esté tardando tanto en lanzar su primer single en solitario, quizá no. ¿Cuando lanzará el disco? Con Amaia, nunca se sabe, pero la cosa va para largo.