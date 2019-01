Adele homenajea a una leyenda en su primera foto del año en IG

Adele ha demostrado en más de una ocasión que eso de disfrazarse de otros artistas, le gusta. Parece que lo de rendir homenaje a algún colega cuando comienza el año es una especie de tradición para ella. El año pasado se convirtió en Dolly Parton y, este año, ha escogido a June Carter Cash.

La cantante no es muy dada a llenar sus redes de publicaciones pero cuando decide compartir algo, en muchos casos, es para demostrar su admiración por sus predecesoras. Así, entre sus últimas exposiciones mediáticas la hemos visto mostrar su admiración por Lauryn Hill o Spice Girls.

Para los que anden un poco despistados sobre quién es June Carter Cash recomendarles ver la película Walk The Line en la que Reese Witherspoon da vida a esa mujer que tenía un don para la comedia, era actriz y cantante y vivió una apasionada historia de amor con Johnny Cash.

Ver esta publicación en Instagram June Carter Cash ❤️ Una publicación compartida de Adele (@adele) el 15 Ene, 2019 a las 1:11 PST

Amor y pasión

De hecho, ella murió el 15 de mayo de 2003 y él, tan solo cuatro meses después porque parece que no podía vivir sin ella. “June era mi señal del camino, me levantaba cuando estaba débil, me animaba cuando me desanimaba y me amaba cuando estaba solo y me sentía desamparado. Es la mujer más grande que jamás he conocido. Nadie más, excepto mi madre, se le acerca”, escribió él en su biografía.

Y eso que su historia no tuvo un comienzo fácil. Ella había estado casada en dos ocasiones anteriores y él, también tenía una mujer cuando la conoció. Antes de ser pareja fueron amigos y compartían gira en esos tiempos en los que eran contemporáneos de Elvis Presley.

Se fueron enamorando y aunque ella se resistió, tras su divorcio, decidió apoyarlo y ayudarle con sus adicciones. Una problemática que siempre ha rodeado su vida primero por las que sufría él y luego por la de alguno de sus hijos y sus parejas. La fe le ayudó a enfrentarse a ellas.

June Carter Cash con su marido Johnny Cash y su único hijo en común, John, en 1971. / Express Newspapers / Getty Images

Finalmente June y Johnny se casaron en 1968 y desde ese momento ya no se separaron más hasta su muerte. Ella no pudo superar una operación a corazón abierto.

Cantante de éxito

En cuanto a su faceta musical, comenzó junto a su madre y sus hermanas formando un grupo. Eran las herederas de The Carter Family, los encargados de crear los cimientos del country. Como parte de esa aristocracia musical de Estados Unidos se dio cuenta de que la comedia le iba más y se ocupaba de las partes de sketches de sus espectáculos.

Una vez casada con Johnny protagonizaron algún que otro dúo pero ella prefirió centrarse en el cuidado de su familia (tenían un hijo en común y otros de matrimonios anteriores). Aunque, en 1999 publicó Press on con canciones propias y otras de su familia. Acabó ganando un Grammy al mejor disco de folk tradicional. Eso la animó a seguir y grabó Wilwood flower que no llegó a publicar en vida y que también resultó premiado de manera póstuma.

Además de cantar, tocaba instrumentos como la guitarra, el banjo y la autoarpa. No hay más que ver el disfraz de Adele para darse cuenta. Y este homenaje nos hace pensar si no será una pista sobre el estilo que está influenciando el que será el próximo álbum de la británica. ¿Se acercará al country? No sabemos, de momento, aunque una vez más llegamos a la conclusión de que Adele tiene una importante cultura musical que le ha servido de referente a la hora de apostar por raíces.