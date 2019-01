Ariana Grande monta una fiesta rosa en ‘7 Rings’

Ariana Grande está completamente volcada en su próximo disco. Tras triunfar con Thank U, Next, consiguiendo su primer número uno de Billboard, y lanzar Imagine, un tema dedicado a su ex novio Marc Miller, este viernes, se estrenará 7 Rings.

Se trata de una oda a la amistad que Ariana escribió tras pasar una tarde en Tiffany’s bebiendo champán con sus amigos. Pues bien, aunque solo hemos podido escuchar un pequeño fragmento, parece que la de Boca de Ratón está siguiendo la misma estrategia que con Thank U, Next, subiendo pequeños adelantos del videoclip para que sus seguidores se queden con ganas de más.

Cabe recordar, que esta estrategia le funcionó de maravilla a Ari con su anterior videoclip, consiguiendo posicionarse como el más visto durante sus primeras 24 horas de la historia de Youtube (superando a BTS y a Taylor Swift).

Ver esta publicación en Instagram 💍💍💍💍💍💍💍 1.18. Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 10 Ene, 2019 a las 11:51 PST

¿Y qué ha subido la intérprete de God Is a Woman para dejarnos con ganas de más? Pues varias publicaciones en su cuenta: desde vídeos hasta fotos, donde nos podemos hacer una pequeña idea de la estética del vídeo. Y sí, va a haber mucho rosa.

En una de las fotos vemos a Ariana luciendo un top rosa, con un abrigo de pelo del mismo color y acompañada de dos de sus mejores amigas: Victoria Mònet y Alexa Luria. Pero no son las únicas que van a aparecer en el vídeo. ¡Ni mucho menos! Si el vídeo se llama 7 Rings, ¿quiénes son las otraspersonas?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 12 Ene, 2019 a las 11:06 PST

Se trata de Courtney Chipilone, Kaydence, NJOMZA, Tayla Parx, Kid Orange y Alfredo Flores. Por lo menos, esos son los nombres que aparecen etiquetados junto a la foto de un grafiti donde se puede leer “7 Rings”. Vamos, otra de las pequeñas píldoras que ha lanzado Ariana del videoclip.

Además, también ha subido un pequeño vídeo donde podemos ver las manos de varias de ellas luciendo el mismo anillo. Todas de rosa, al más puro estilo Mean Girls.

Ver esta publicación en Instagram 七つの指輪「7 Rings」♡ 金曜日 🌫 friday Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 14 Ene, 2019 a las 11:00 PST

Además, este lunes, Ari subió un adelanto mucho más completo. En él vemos varias botellas con etiquetas en japonés (suponemos que son una referencia al champán que bebieron Ari y sus amigos aquel día), varias chicas bailando alrededor de un coche rosa cuya matrícula es 19-05 (creemos que puede ser un mensaje a sus fans) e imágenes sueltas de las chicas bebiendo en copas.

El vídeo completo lo podremos ver a partir del viernes, 18 de enero. Estamos seguros que, una vez más, Ariana volverá a contentar a todos sus fans.