El próximo single de Ariana Grande será una oda a la amistad

Ariana Grande continúa dando pistas sobre su próximo disco. Tras lanzar Thank U, Next y Imagine, la siguiente canción que podremos escuchar será 7 Rings. Así lo confirmó Grande a través de su cuenta de Twitter el pasado fin de semana.

Ariana Grande acabó el 2018 alcanzando el primer puesto del famoso Chart Billboard gracias a Thank U, Next. Ahora, aprovechando la oportunidad, la cantante se encuentra totalmente inmersa en la producción de su quinto álbum de estudio. De este modo, en seguida podremos escuchar 7 Rings.

Si en Thank U, Next, Ari hablaba sobre el amor a uno mismo y en Imagine sobre una antigua relación; en 7 Rings, hablará sobre la amistad. De hecho, la cantante quiso compartir con sus seguidores la historia que se esconde detrás de este tema y cómo surgió la letra:

“Tuve un día bastante duro en Nueva York. Mis amigos me llevaron a Tiffany’s. Bebimos demasiado champán. Compré anillos para todos. Fue muy loco y divertido. De regreso a casa, pensé como ‘esto tiene que ser una canción’. Así que la escribimos esa tarde”

Además, la artista aseguró que la canción estará cargada de energía, sobre todo gracias a la letra donde habla sobre estar segura de sí misma.

Los siete anillos a los que hace referencia el título de la canción los compró la artista tras que Ariana Grande le devolviese el anillo de compromiso a Pete Davidson en octubre del año pasado.

Aunque todavía Ariana no ha revelado la fecha de salida de este nuevo single, todo apunta a que será antes de que acabe el mes. Teniendo en cuenta que entre Thank U, Next e Imagine solo ha habido un mes de diferencia (la primera salió el 3 de noviembre y la segunda, el 14 de diciembre), quizá salga a mitad de enero.

Nosotros nos morimos de ganas de escuchar esta nueva oda a la amistad que ha escrito Ari, ¿se tratará de su próximo hit?