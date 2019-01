La sorprendente versión de Bohemian Rhapsody de Cristina Ramos en America's Got Talent

Hemos seguido la evolución de Cristina Ramos casi desde el primer minuto en que salió al escenario de Got Talent España y desde entonces no ha dejado de hacerse más y más viral. Casi tres años después lo ha vuelto a hacer con su versión de Bohemian Rhapsody de Queen.

Allá por el mes de marzo de 2016, Cristina sorprendía a todo el mundo cantando ópera para cambiar de estilo con tanta sencillez como rotundidad hacia el rock o cualquier otro género que se propusiera.

Millones de personas de fuera de nuestro país alucinaron con su victoria en la final de Got Talent y lo han vuelto a hacer con su nueva interpretación en America's Got Talent The Champions.

Se trata de una nueva edición del programa que está siendo emitida en Estados Unidos y que reune a los ganadores del formato en todo el mundo.

Allí se presentó por primera vez Cristina en un escenario en América para volver a echarse al público americano (estadounidense, canadiense, mexicano, colombiano...) en el bolsillo.

La espectacular puesta en escena de Cristina Ramos para dar vida al Bohemian Rhapsody de Queen convenció al público y a los jueces. Mel B le dijo que "fue brillante" y Howie sentenció que "tiene sentido que seas una ganadora y estés aquí".

En apenas 24 horas su actuación ya roza el medio millón de visualizaciones en el canal de Youtube de AGT.