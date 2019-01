Anuel AA y Karol G comparten en ‘Secreto’ los momentos más íntimos de su relación

Cuando Anuel AA y Karol G publicaron su primera colaboración, Culpables, ya se notaba que entre ellos saltaban chispas. Poco después confirmaron lo que todo el mundo ya había intuido, que la pareja no era solo profesional sino que mantenía una relación de pareja.

Ahora, publican su segunda colaboración, que acaba con cualquier pequeña duda que pudiera haber de su historia. Secreto es un tema que habla de ellos y el vídeo es el mejor reflejo. Una colección de imágenes de su vida más personal que demuestran que la pareja está viviendo ese bonito momento del comienzo de una relación en el que todo es pura pasión.

Momentos románticos, sorpresas de enamorados, momentos de complicidad en la cama, viajes compartidos, momentos familiares y mucho sentido del humor. Eso es lo que parece haber consolidado una relación que ya llevan grabada en la piel.

“En el vídeo de Secreto no hay actuación, nosotros quisimos enseñarles la felicidad que nosotros estamos viviendo”, aseguraba el portorriqueño junto al vídeo del momento en el que se tatuó una foto suya con su chica, juntando sus lenguas, a tamaño gigante en su espalda.

Como podemos leer en algunos de los comentarios, va a tener trabajo si la relación se acaba para tapar semejante obra. Y que conste que no es el único tatuaje inspirado en su relación. Ambos se han tatuado el nombre del otro en la mano. Carolina y Emmanuel, sus nombres reales, ya están escritos para siempre.

“Tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien”, dice ella en la canción. Y, sin duda, parece que ambos están locos, pero locos de amor. ¿Un pelín exagerada toda esta historia?... Muchos dirían que en el amor no hay límites.

“Tú eres mío, y no comparto”, escribía la colombiana junto a la foto que utilizó su chico para hacerse el tatuaje de la espalda. Es también una de las frases de su nueva canción que es #1 en tendencias en youtube desde que se publicó.