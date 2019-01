La declaración de amor de Almudena Cid a Christian Gálvez delante de toda España

En los últimos meses, Christian Gálvez se ha visto envuelto en una maraña de acusaciones después de que la Biblioteca Nacional lo fichara como comisario de la exposición Leonardo da Vinci: los rostros del genio.

El presentador de Pasapalabra ya dio en su día las explicaciones pertinentes, pero su mujer, Almudena Cid, ha querido tener ahora unas preciosas palabras hacía Gálvez aprovechando su presencia como invitada en el concurso de Telecinco.

"Sé que estas cosas no te gustan nada, pero quería hacerlo delante de tu audiencia y mirándote a la cara", ha empezado diciendo la actriz y exgimnasta olímpica. "Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me podías ayudar y que era algo que tenía que transitar y trabajar yo misma. Gracias a las personas que de forma tan injusta te han tratado me he dado cuenta de que has hecho algo muy importante para mí al tenerte como ejemplo en casa".

Y ha continuado: "La pasión, la curiosidad, tu investigación y el tiempo que dedicas a Leonardo (da Vinci) me hicieron ver que podía escoger otra profesión que no estuviera que ver con el mundo del deporte exclusivamente sin tener una mirada crítica y que juzgase el que yo quisiera escoger otro camino".

"Eso me lo has enseñado tú indirectamente y creo que como a mí, a mucha gente que está en su casa que igual ha perdido el trabajo y tiene una nueva pasión por la que ilusionarse o a alguien que de repente la descubre y le da la vida. Existen otros caminos, disciplinas o caminos que podemos elegir nosotros mismos. Muchas gracias", ha zanjado.

Estas fueron las palabras que recitó durante su intervención en Pasapalabra, las mismas que ha compartido ahora en su cuenta oficial de Instagram. ¡Viva el amor!