Camila Cabello, Post Malone, Cardi B y Shawn Mendes actuarán en los Grammy

Camila Cabello, Cardi B, Post Malone, Shawn Mendes, Janelle Monáe, Dan + Shay y Kacey Musgraves son los primeros nombres anunciados por los Grammy para actuar en su 61ª edición. Estos artistas tomarán el escenario del Staples Center en Los Ángeles el próximo 10 de febrero para interpretar sus últimas canciones.

Como ya te contamos hace unos días, la ceremonia de los Grammy 2019 será presentada por Alicia Keys.



Camila Cabello debutará en el escenario de los premios más importantes de la música. La cantante de Never Be The Same está nominada a dos premios: Mejor actuación de pop solista por Havana (Live) y al Mejor álbum de pop por Camila (2018).

Cardi B tiene cinco nominaciones este año, incluyendo Grabación del año por I Like It, Álbum del año y Mejor Álbum de rap por Invasion Of Privacy, Mejor Actuación de grupo o dúo por su colaboración con Maroon 5 en Girls Like You y Mejor Actuación Rap por Be Careful.

Post Malone alberga cuatro nominaciones: Grabación del año, Mejor performance de rap por Rockstar con 21 Savage, Álbum del año por Beerbongs & Bentley y Mejor interpretación de Pop por Better Now. Por su parte, Shawn Mendes opta a llevarse premio a Canción del año por In My Blood y Mejor Álbum Pop por Shawn Mendes.

Los Grammy tendrán lugar el domingo 10 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles (California).