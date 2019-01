Las letras del refranero de Fito & Fitipaldis

El programa del pasado 16 de enero de La Resistencia vivió un momento musical que se ha vuelto viral. Jorge Ponce y David Broncano desvelaron al mundo el 'truco' de las letras de Fito & Fitipaldis.

El secreto de Fito quedó desvelado, entre risas, en el programa 2x65 del espacio de Movistar+. El presentador anunciaba que iba a destapar algunos pufos: "Algunos títulos de canciones de Fito son La casa por el tejado, Entre la espada y la pared, Como pollo sin cabeza, Por la boca vive el pez, Catorce vidas son dos gatos... Son muy buenos pero Fito se ha bajado el refranero".

Jorge Ponce había pillado al Fitipaldi y antes Platero descubriendo que utiliza estas expresiones frecuentemente en sus letras y para corroborar su idea se propuso cantar otros refranes para ver si encajaban en sus melodías.

"Cualquier refrán entra en una canción de Fito. Lo vamos a demostrar. Encaja todo y lo vamos a destapar" anunciaba antes de que empezaran a sonar los acordes de Por la boca vive el pez y empezara a cantar "En casa del herrero, cuchara de palo. Cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Caballo regalado, no le mires los dientes" cantaba Ponce entre aplausos del público.

Seguro que Fito y Fitipaldis se tomará este sketch con el humor que caracteriza a la banda que ha finalizado recientemente de celebrar sus 20 años de carrera.