Alejandro Sanz nos hace reflexionar sobre nuestro punto de vista

Cuando Alejandro Sanz publicó No tengo nada ya nos dejó claro que tenía cosas que decir y que había hecho una serie de reflexiones que ahora quería compartir con todos sus seguidores.

Pero ahí no ha quedado la cosa, a expensas de saber qué más pensamientos tiene pensado compartir a través de sus nuevas canciones de El disco, tenemos más cuestiones que nos ha planteado a través de las redes sociales.

Mira esta foto que ha subido a la plataforma. “Raro, ¿verdad?”, escribía junto a ella. Y por si a alguno le queda alguna duda, aclara que “la foto es real. Cada elemento que sale en ella. No está retocada, no tiene filtros. Todo está exactamente donde debería estar”.

Y claro, cuando lo primero que vemos es una gran roca flotar en el aire, nuestras conexiones se cortocircuitan porque se escapa a nuestro entendimiento. Menos mal que está él para explicarlo todo y, la verdad, es muy sencillo: “Lo único que es erróneo es nuestro punto de vista”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 20 Ene, 2019 a las 4:58 PST

Y si todavía no has llegado al quiz de la cuestión, sigue sus instrucciones: “Da la vuelta al móvil, y prueba a mirar la foto del revés. Otro ejemplo más para darnos cuenta de que en la vida (como en la foto) todo depende de la perspectiva”.

Está claro que Alejandro ha aprovechado el tiempo para pensar en él y en lo que le rodea y de ahí que últimamente comparta tantas reflexiones por redes. Hace unos días nos aclaraba que “he aprendido a mirar a derecha e izquierda en el tiempo y en el entorno… Para saber que tengo el alma al aire y el corazón tranquilo”.

¿Y a ti? ¿Te ha hecho pensar el reto que nos proponía con esta foto?

Y ya puestos y teniendo en cuenta que hoy es el lunes, supuestamente de más bajón del año, también ha tenido unas palabras para este día. "Querido #BlueMonday, voy a romper contigo. No eres diferente a otros lunes, me gusta el miércoles y sueño con los viernes. Sinceramente, no soy yo, eres tú", escribía.