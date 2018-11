Alejandro Sanz desvela el título y los detalles de su nuevo proyecto

No tengo nada es el primer single del esperado nuevo álbum de Alejandro Sanz y, en pocas horas se ha colocado en el nº1 de varias listas de ventas en muchos países. Está claro que había mucha expectación por conocer lo nuevo y se ha demostrado.

30 de noviembre de 2018. Esa ya es una fecha que entra a formar parte de la historia de Alejandro Sanz. Es la que ha elegido para presentar, mundialmente, El disco. Sí, así, tan literal y sencillo, ha decidido titular a su nuevo trabajo.

Nunca había vivido un lanzamiento así

“Nunca había vivido un lanzamiento así, parecía el de un cohete con la cuenta atrás y aplaudiendo”, ha reconocido en la rueda de prensa donde ha desvelado detalles de lo que está por llegar, “fue emotivo ver cómo mucha gente estaba pendiente”.

“En estos tiempos en los que todo se mide a través de números es importante no olvidarse de las emociones y de que me llame mi gente, que me cuenten lo que han sentido cuando la han escuchado”, aseguraba.

Y aunque se palpa una nueva etapa, en ella seguirá conservando sus señas de identidad como el flamenco: “El flamenco es muy mío. No hay quien me lo quite", decía.

"Estoy encantado de que pasen cosas flamencas en el mundo, como Rosalía y tanta gente que lleva haciendo cosas grandes hace tiempo: Niña Pastori, Malú, Manuel Carrasco, Los Pablos, Melendi... y eso es importante para la música. El flamenco en mis discos porque va en mi ADN”, aseguraba.

El videoclip, disco y sus colaboraciones

En cuanto al primer single, No tengo nada, ha asegurado que “es la única canción así, el disco es muy ecléctico. Me gusta mezclar estilos, no creo que la música se tenga que encasillar por etiquetas. Intento hacer la música como la siento y representar todas mis inquietudes”.

Sobre su curioso papel en el videoclip aclara que no pretende “despertar a la gente pero sí que creo que todos deberíamos ir despertando”.

Y sí, como ya había anunciado él mismo en sus redes sociales, habrá colaboración con Camila Cabello, “pero hay más colaboraciones…va a divertir y emocionar el disco”. Está claro que atraviesa un momento de mucha inspiración, una inspiración de la que ha dado la clave para que le llegue: “Intento tener los pies en la tierra y el corazón en las nubes”.

Siempre me he considerado feminista

Y aunque ha estado centrado en el trabajo no se ha mantenido al margen de lo que está sucediendo y el empoderamiento femenino es algo que no le ha pasado desapercibido. “Siempre me he considerado feminista. Es el momento del cambio necesario feminista, es importante que nos acostumbremos, porque pasan cosas buenas. Es importante que nos sumemos todos a esto. La sociedad es cada vez más consciente”, aseguraba. Y es que él es una guerra que comenzó hace tiempo, de hecho, fue muy aplaudido aquel gesto que tuvo en uno de sus conciertos cuando paró la música para defender a una mujer que estaba siendo maltratada por su pareja entre el público.

Habrá que esperar para ver cómo todo eso queda reflejado en sus nuevas canciones. Como es costumbre en él, vendrán acompañadas de gira, La gira, (parece que ha optado por la simplicidad en los nombres), que comenzará en España y seguirá por Latinoamérica, Estados Unidos y algunas capitales europeas. En nuestro país habrá cuatro grandes conciertos: en el Wanda Metropolitano, en el campo del Betis, el del Elche y el campo del Espanyol”.