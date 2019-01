Backstreet Boys y todo lo que sabemos de DNA, su nuevo álbum

La cuenta atrás está llegando a su final. Este próximo viernes, 25 de enero, Backstreet Boys publicará su décimo álbum de estudio (si incluimos el que publicaron con NKOTB en 2011). Algo que no hacían desde que lanzaron en 2013 In a world like this.

La primavera llegará cargada de nostalgia para los que forraban sus carpetas con estos cinco chicos allá por los años 90. Ahora han crecido, la mayoría son padres y no son los más populares del momento, pero no importa, a muchos les recuerdan su adolescencia y ya se sabe que volver a esos tiempos suele ser agradable.

El disco no llegará solo sino acompañado de una gira que promete ser un punto de inflexión en sus carreras. Después de dos años de residencia en el Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas, en abril se despedirán para comenzar su nueva etapa en los escenarios.

Aunque en el documental que produjeron el año pasado, Show ‘Em What You’re Made of mostraban las sombras del grupo y difundían el mensaje: “No dejes nunca entrar a tus hijos en una boyband”, lo cierto es que a ellos les ha dado mucho. Son la boyband que más discos ha vendido en la historia y eso marca para bien y para mal.

Ahora parece que encuentran algo de luz tras escándalos varios, problemas con adicciones y con la asimilación de la fama. Tienen nuevo trabajo y ya podemos contarte algunas cosas de él.

#El álbum se llamará DNA y tendrá 12 temas nuevos de los que ya conocemos cuatro: Don’t go breaking my heart, Chances, No place y Breathe.

#El disco volverá a ser un reflejo de lo que fueron estos chicos hace 25 años pero con la ventaja que les ha dado la experiencia de más de dos décadas dedicados a la música.

“Estamos influenciados por el rap, el R&B, el país, el rock, el pop, el evangelio…todo”, explicó Kevin Richardson en una entrevista con Week Entertainment, “DNA contará con temas acústicos, con piano, canciones con ambiente de R&B y temas que están muy influenciados por el movimiento EDM. Pero lo hicimos todo con las armonías de Backstreet Boys”.

#En mayo de 2018 publicaron Don’t go breaking my heart, el single con el que anunciaban que estaban de vuelta. Con él regresaron a las listas de lo más vendido en Estados Unidos, algo que no ocurría desde 2007.

#Uno de los temas que encontraremos en este nuevo álbum es Chances, el segundo con el que anunciaron este regreso. Brian Littrell explicó que, “los Backstreet Boys son conocidos por sus canciones de baile o por algo que te tira de las cuerdas del corazón y Chances es una canción de amor”. Una canción que acredita como compositores a Ryan Tedder y Shawn Mendes.

#No places fue el tercer single que lanzaron de este nuevo disco y el vídeo nos descubría el lado más familiar de estos cinco hombres que han encontrado el camino en los suyos. Mujeres e hijos comparten protagonismo con ellos en estas imágenes que han tenido muy buena acogida.

#El último single que han publicado es Breathe (no confundir con el tema de mismo nombre que había en su anterior álbum) con el que recuperan sus raíces de cantar a capella. Desde 1997, con Just to be close to you, no habían hecho algo así. Han trabajado para este tema con el arreglista vocal de Pentatonix. Y si miramos los créditos de composición, volvemos a encontrarnos con Shawn Mendes.

#El disco llega acompañado de gira mundial que dará comienzo el próximo 11 de mayo. Parece que BSB todavía tiene mucho recorrido todavía.

#AJ había desaparecido de las redes sociales porque consideraba que le quitaban demasiado tiempo que prefería compartir con sus hijos. Pero, ante la que se avecina, ha vuelto. “Las redes sociales se han vuelto demasiado excesivas para mí y quiero centrarme más en mi familia, mis amigos y la vida en general y no dejar que las redes sociales me controlen a mí y a mi tiempo, especialmente a mi valioso tiempo con mis hijos”, recoge Entertainment Tonight, “así que, mi increíble equipo de redes sociales se va a poner al día y, no os preocupéis, porque seguiré publicando muchos vídeos y fotos, y podréis seguirme y saber qué está pasando”.

#Vuelven a ser los chicos de los test. En los 90 sus fans querían saberlo todo de ellos y eso no ha cambiado. Por eso siguen contestando preguntas de esa índole que nos permiten saber que Kevin es el que siempre llegar tarde y el que más duerme, Brian es el más deportista y AJ el más charlatán y desordenado.

#El 25 de enero, día de lanzamiento del disco, estarán en Nueva York celebrando el acontecimiento con un concierto con iHeartRadio que se podrá seguir por stream.