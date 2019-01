Rayden: “Eurovisión no va de mejores canciones, va de otras cosas”

Rayden, uno de los cantantes más polifacéticos de nuestro país, acaba de publicar Sinónimo, un quinto álbum de estudio con el que se reafirma como un artista que no tiene miedo a (casi) nada. En Sinónimo, título del disco, Rayden, además de en las letras, también ha "llevado la batuta a nivel musical y por tanto todo confluye de forma más sincera y emocional".

El mismo día que pudimos charlar sobre este disco, Rayden confesó ser gran amante de los músicos de nuestro país. Según él, la música en español le "vuela la cabeza para bien". Se ha declarado amigo y fan de artistas como Rozalén o Mala Rodríguez, dos cantantes que actualmente están muy ligadas al fenómeno Operación Triunfo. Aprovechando la ocasión, el artista dio su opinión sobre este formato.

"Lo que tiene Operación Triunfo lo tienen las personas. Me he mostrado reacio con este tipo de realty shows porque… ¿hasta qué punto descubres buena música y no sólo grandes voces? Sin embargo, cuando conoces a gente como Alfred, con el que estoy haciendo una canción, Marina o Noemí Galera… La cosa cambia.

Estoy enamorado de la cabeza de Noemí Galera porque defiende una serie de valores con los que yo comulgo muchísimo. Es genial que en programa con tanto foco se permitan debates como los que se generan, es música y algo más. Hay musicazos que no son sólo voces".

Precisamente, Rayden quiso destacar el papel de Alfred en la música. El triunfito, que salió de OT 2017, ha sido una de las grandes revelaciones musicales de los últimos meses.

"El disco de Alfred es un discazo. Tuve la suerte de, cuando yo iba a sacar Haz de luz, estar en casa escribiendo el tema que estamos haciendo, y él me enseñó De la tierra hasta marte. Y fue muy guay. Cuando ves que hay personas con inquietudes musicales tan claras es de agradecer y sirve para quitarte complejos. Para bien o para mal, generalizar es malo.

Me como mis palabras sobre OT cuando conoces a gente como Alfred

De Lola Índigo, por ejemplo, admiro la producción. Escribí a Mimi y pregunté que quién le había producido porque sus temas son un bombazo".

Rayden también ha confesado que Eurovisión no le convence, que se queda algo así como “en la anécdota más que una trayectoria defendida con los años”, unas declaraciones que mantiene, pero las matiza.

"Eurovisión no me llena porque al final no valoran la mejor canción. Por suerte, este año no se han cargado a nuestros candidatos, pero parece que si participas ahí se anula tu carrera y te quedas hundido. Eurovisión no va de mejores canciones, va de otras cosas. Mucha fanfarria, sentimiento impostado… A mí no me llena".