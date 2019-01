En el nuevo disco de Ana Guerra hay un tema de Jadel

Este viernes 25 de enero salen a la venta los discos de Jadel y Ana Guerra, una coincidencia que algunos echarán en cara al ex de la triunfita al que acusarán de querer aprovecharse de su fama. Lo tiene asumido aunque sabe que no es algo premeditado, por lo menos de su parte.

Pero haciendo gala de su carácter positivo, se alegra de esta coincidencia. “Estoy feliz por el trabajo de ella, porque salga y vaya muy bien”, asegura.

Le vimos apoyando a su chica durante todo su concurso, pero cuando todo acabó, ocurrió lo mismo con su relación que, después de tres años en común, llegaba a su fin. Pero Jadel, lejos de tomárselo mal, se ha quedado con lo bueno.

“Vas madurando, uno tiene ya una edad. Problemas de pareja tiene todo el mundo, cualquiera puede pasar por una ruptura pero el problema mío es que se ha hecho público… pero sin problema alguno, no es una cuestión de acabar mal, es cuestión de pasar página y seguir adelante. Soy muy positivo”, admite.

Y siguió adelante centrado en su nuevo proyecto, un segundo disco al que ha titulado Vivo y que inevitablemente tiene a Ana muy presente. Él también estará presente en el de ella, de hecho, hay un tema suyo en Reflexión.

El canario siempre aconsejó a su chica que se involucrara en la composición y parece que le tomó le hizo caso. En este caso, su tema conjunto “está compuesto de antes por eso está, porque el tema es bueno. Lo compusimos juntos. Creo que es un sector muy interesante para cualquier artista y cuando salió del programa es el consejo que le daba. Quería que compusiera como hizo en la Academia, que compuso un tema ella solita y en todos estos temas ha tenido que ver. Ese desarrollo le va a ir genial. Trabajamos en esto antes de que la relación se terminara”.

Parece que la ruptura no ha hecho que Ana prescinda de aquel tema. “Ella muy maduramente y muy profesionalmente ha querido seguir adelante con el tema y se agradece por las dos partes, por la parte que a mí me toca como compositor, tener un trabajo con ella, una artista puntera y revelación y a ella por la parte que le toca”, confiesa Jadel.

Y que conste que se trata de uno de los temas inéditos del disco de Ana. Se llama Vete de ti y es “mucho más latino. Lo de ella empezó como referencia de Marc Anthony, no tiene que ver pero empezó así porque yo soy muy fan y he seguido su carrera y entendí el mensaje que quería, musical, y luego, la letra, salió lo que salió”, cuenta.

Y que conste que no es el único tema que ha cedido Jadel, que, de por sí, admite que le cuesta dar sus canciones a otros artistas. En el próximo disco de Bustamante nos encontraremos una composición suya. “En cuanto a la producción mandé una pero se hizo otra y personalmente no la he escuchado todavía”, afirma.

Ana Guerra, David Bustamante y, antes, Gemeliers. Jadel está empezando a abrir las puertas a eso de componer para otros.