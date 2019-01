Un año de ‘Lo Malo’, la canción que lo cambió todo

"Brisa, esta canción para mañana a las 3". Y así, de un día para otro, es como nació el hit que hoy conocemos como Lo Malo y que estos días cumple un año. Podría pasar sin pena ni gloria como un aniversario más, pero no lo es. Se trata de la primera vez que un reggaetón feminista made in Spain corona las listas de éxitos de nuestro país. La primera vez que dos artistas tan jóvenes -Aitana (19), Ana Guerra (24)- defienden una canción para que las chicas perreemos con una letra que de verdad nos representa.

Un ritmo pegadizo, una melodía infalible, una letra poderosísima. Lo Malo ha sido una de las canciones de 2018. El tema original de Will Sims y Jess Morgan que adaptaron al castellano Brisa Fenoy y Lluís Mosquera es hoy todo un himno para millones de jóvenes de nuestro país.

El 24 de enero del año pasado fue la primera vez que la escuchamos fue bajo el título de Chico Malo. Días después se acordó cambiar el nombre y finalmente, el 28 de enero se estrenaría la canción que hoy conocemos como Lo Malo.

"A mí me ha cambiado la mentalidad. Me dije: No tengas tantos prejuicios, que porque una canción sea reggaetón no es peor que otra" (AITANA)

Prejuicios fuera

Pese a la reticencia inicial por cantar un tema de reggaetón, Aitana y Ana Guerra hicieron su magia, dando forma a la canción y adueñándose de ella. El público hizo el resto. La canción conectó y nos invadió desde las primeras escuchas. Aquel primer pase de micros nos voló la cabeza.

Pero Lo Malo también consiguió derribar prejuicios en lo referente al estilo musical. "A mí me ha cambiado la mentalidad. Me dije: 'No tengas tantos prejuicios, que porque una canción sea reggaetón no es peor que otra'. También me ha servido para darme cuenta de muchas cosas en cuanto al feminismo", reconoce Aitana en esta entrevista.

"Yo creo que a Lo Malo le debo un montón porque creo que sin Lo Malo no estaría donde estoy ahora mismo", reconoce Ana Guerra. "No nos veíamos con un estilo tan urbano y con esa letra tan reivindicativa. Era algo muy innovador", explica Ana.

Un mensaje necesario

Cuando Brisa recibió el encargo de la canción tenía claro que quería hacerla suya y, partiendo del título inicial Bad Boy (Chico Malo), le dio la vuelta al significado para componer una letra capaz de conectar con las miles de chicas que cada fin de semana salen a divertirse a las discotecas. "Yo decido el dónde, el cuándo y con quién" era justo lo que necesitábamos cantar para ser las reinas de la pista.

"Yo creo que es guay que este mensaje haya traspasado nuestras fronteras", dice Aitana orgullosa. Lo que probablemente ninguna de las tres esperaba fue que tan solo un mes y medio después del lanzamiento de Lo Malo, el potente mensaje de su letra trascendiera la música para aparecer en pancartas por la igualdad de las mujeres en las manifestaciones del pasado 8 de Marzo.

Aitana y Ana Guerra, posando con su premio LOS40 Music Award a Artista o Grupo Revelación. / LOS40

Tocar el cielo

Brisa Fenoy lo tiene claro: "Lo Malo me puso en el mapa (...) hizo que se me conociese como compositora y reivindicativa".

Sin embargo, Ana Guerra resume en esta reflexión el éxito de la canción: "Siempre lo digo y Aitana está harta de escuchar esta frase, pero cuando con la música consigues sonar mucho, que la gente se la sepa, que además lances un mensaje y lleguen a reivindicar con tu canción, algo que en este caso era la igualdad, creo que eso es tocar el cielo de la música y lo hemos conseguido con Lo Malo".