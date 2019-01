Demi Lovato, un gran apoyo para Bebe Rexha

Bebe Rexha se convirtió hace unos días (si no lo era ya antes) en un nuevo referente para el empoderamiento de las mujeres tras su viral alegato reivindicando su cuerpo frente a los diseñadores que pensaban que ella era muy grande.

Las reacciones no se hicieron esperar en todo el mundo y de manera mayoritaría la solista estadounidense de origen albanés ha recibido todo el apoyo de sus seguidorxs.

Pero no sólo su fandom se ha movilizado. Bebe Rexha está teniendo importantes apoyos dentro de la propia industria musical.

Demi Lovato ha sido una de las primeras en salir en defensa de Bebe Rexha: "Gran discurso. Me encanta la manera en la que has usado tu voz"

La cantante siempre ha sido un referente a la hora de reivindicar la autoestima y la confianza entre las mujeres fuera cual fuese su físico o su capacidad intelectual.

Al apoyo de grandes voces de la industria musical hay que añadir la respuesta de algunos diseñadores que ya han dejado claro que estarían encantados de colaborar con Bebe Rexha, como por ejemplo Christian Siriano.

También el diseñador Michael Costello se ha mostrado de acuerdo con Bebe Rexha: "Somos amigos y aunque estoy un poco triste porque no me haya llamado a mí primero, estoy de acuerdo con ella. Que les den a esos otros diseñadores que solo quieren vestir a chicas de talla 2. Ella es una mujer preciosa y llena de curvas. Es muy talentosa y me encanta que tenga los pies en la tierra. Me encantaría vestirla con un traje sexy que mostrara sus curvas, que permita soñar con su cuerpo, con esa cintura y ese culo" explica Costello sonriendo antes de mandarle un mensaje directo a la intérprete "Bebe, llámame, tienes mi número".