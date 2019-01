Bebe Rexha reivindica sus curvas frente a los diseñadores

"Os aseguro que mi culo de talla 8 (40-42 en talla europea) estará en los Grammy". Con esa sencilla y reivindicativa frase Bebe Rexha ha dejado testimonio de la negativa de varios diseñadores a vestirla.

La solista ha acusado en sus redes sociales a varios diseñadores de negarse a atenderla debido a que es "demasiado grande".

"Si mi talla es demasiado grande para estos diseñadores, la verdad es que yo ya no sé qué deciros" explicaba Bebe Rexha en un alegato que se ha vuelto viral no sólo entre sus seguidores y seguidoras sino también entre muchas mujeres que han denunciado y siguen denunciando la discriminación de cualquier mujer de talla grande.

"Es una locura. Si no quieres vestir a una mujer de talla 8, no tengo ni la más mínima intención de lucir tu vestido. Le estáis diciendo a las mujeres que sean de esta talla o más que no se verán guapas con vuestros trajes. Que os jod*n a vosotros y que se jod*n vuestros trajes" argumentaba visiblemente enfadada Bebe Rexha.

"Lo siento. Necesitaba sacarlo de dentro. Si no te gusta mi estilo o mi música eso es una cosa. Pero no me digas que no puedes vestir a alguien de mi talla. Empodera a las mujeres a amar sus cuerpos en lugar de hacer que chicas y mujeres se sientan menos por su talla. Somos guapas en cualquier talla, pequeña o grande" escribía.

Lástima que Bebe Rexha no haya dado nombres aunque supongo que todos os hacéis una idea de los diseñadores de los que está hablando.