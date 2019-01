Taylor Swift ya está rodando Cats y tenemos la prueba

Hace apenas unas semanas te contábamos que Cats, la versión cinematográfica del longevo musical del West End londinense, estaba en marcha. Se había casi confirmado su elenco y entre los nombres de Idris Elba o Jennifer Hudson destacaban otros tan musicales como el de Taylor Swift o Jason Derulo.

Ahora hemos sabido, gracias a sus redes sociales, que la de Tennesse se ha puesto manos a la obra. Ha sido desde el set en Londres donde se está recreando la obra de Andrew Lloyd Weber desde donde hemos visto que Swift está dispuesta a cantar y bailar.

Su papel será el de Bombalurina, si hacemos caso a lo que aparece en las imágenes, y aunque pueda parecer lo contrario no será la primera vez que la cantante cambie su rol por el de actriz. Ya lo hizo en Historias de San Valentín, The Giver o en algún capítulo de la serie New Girl.

Instagram /

Parece que este papel sí será el más relevante hasta la fecha y es que Cats, que tiene su estreno previsto para finales de año, cuenta en su producción con Steven Spielberg lo que suele ser un bonus de calidad.

A falta de fotos oficiales tendremos que quedarnos con las imágenes que la cantante vaya compartiendo en sus redes sociales.