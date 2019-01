¿Te acuerdas de Dido? Así suena su regreso

En los primeros años 2000 no había emisora de radio que se resistiera a programar Stan, la canción de Eminem en la que sampleaba un tema de Dido. Gracias a este homenaje, el rapero pondría en el mapa a esta solista británica y le daría una exposición brutal para continuar desarrollando su carrera.

En este artículo de 2015 publicado en Los40.com nos preguntábamos qué había sido de Dido y dónde quedó su figura tras varios singles de éxito. Hoy por fin podemos despejar algunas incógnitas más pues BMG ha anunciado que el nuevo single de la cantante será Give You Up. Escúchalo aqui.



Give You Up es el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico titulado Still On My Mind y que se publicará el próximo 8 de Marzo. En palabras de la propia artista, "es una buena canción de ruptura, muestra que puedes estar herido pero a la vez sentirte fuerte. Refleja ese punto de una relación en el que ya estás saliendo de la miseria y pensando que él/ella se lo pierde, algo con lo que me puedo sentir totalmente identificada”.

La enigmática voz de Dido recorre Give You Up, una balada escrita por Dee Adam, Si Hubert y el dúo australiano The Opposite Kids (Denny Thakrar y Rob Agostini).

Still On My Mind será el quinto disco de estudio de Dido. Ha sido escrito y grabado íntegramente en su país natal, resultado de la fructífera e increíblemente natural asociación con Rollo (fundador de Faithless), su hermano y colaborador a largo plazo.

En diciembre de 2018 publicaba también otro tema, Friends, una canción eminentemente pop con muchos y muy delicados matices electrónicos.

A pesar de su escasa producción discográfica, Dido es una de los artistas más "vendedoras" de Reino Unido. Tanto su primer trabajo, No Angel (1999), como Life For Rent (2003) todavía se encuentran entre los álbumes más vendidos de todos los tiempos en su país.