Soraya estalla en redes y desmiente que haya pasado por quirófano

“Solemos salir poco, pero cuando lo hacemos aprovechamos al máximo!”. Es lo que decía Soraya sobre la última escapada nocturna con su chico. Acudió a la fiesta de una revista y lució su nuevo tatuaje en el pecho que podía lucir gracias al escote de su chaqueta.

Poco podía imaginarse en ese momento que la noche no iba a ser tan redonda como había pensado en un primer momento. Y la culpa la tuvieron los comentarios en redes de las mujeres que volvieron a criticar sus cambios físicos.

“No señores! Ni cirugía ni tonterías! Me hago mayor! Me cambio de color el pelo, pruebo nuevos maquillajes, engordo, adelgazo, pero cirugías no!”, estallaba en Instagram ante todas las insinuaciones que estaba recibiendo.

“Que estoy harta de decirlo No tengo tiempo para cirugías, y si me las hiciese lo diría sin problema como ya hice con las anteriores. Queridas ‘amigas’, esas que venís a recriminarme en mis post mis cambios de imagen como si fuesen producto de las cirugías y luego por privado me preguntáis el número del cirujano…”, continuaba con su alegato.

Soraya con Miguel Herrera en la fiesta de Yo Dona en la Mercedes Fashion Week de Madrid. / Carlos Álvarez / Getty Images

Está claro que su paciencia se ha acabado y si hace unos días salía en defensa de las pelucas, ahora lo ha hecho en defensa de su imagen. “No le deis más vueltas hermanas, no es producto de nada más que de vuestras inseguridades, de vuestro poco amor, de un poquito de envidia y alguna cosas más, sabrá Dios, que andan por vuestras cabezas”, añadía.

Parece que la cantante, que no es de las que reniega de los cambios sino más bien todo lo contrario, no está dispuesta a que se malinterpreten. “Tengo 36 años, he vivido muchas experiencias en la vida, he sido madre, he trabajado a destajo, he madurado, he llorado y he reído, me cuido y me quiero… pero aun así, vosotras pensáis que lo que soy es producto de un cirujano”, aseguraba.

Y lo curioso es que habla en femenino, es normal que muchos digan que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, porque ejemplos como este lo demuestran. “Yo seguiré subiendo mis fotos por compartir, con los que me quieren bien, mis momentos. Ellos sabrán apreciar la magia de las fotos. Vosotras solo os seguiréis fijando en lo físico”, concluía.

/ @soraya82 / Instagram

Nosotros seguiremos fijándonos en su físico, pero en el que nos muestra cada gala de Tu cara me suena, eso sí que son cambios para comentar. Del resto... no somos quién para meternos.