Soraya no entiende por qué aceptamos las pelucas en las artistas americanas y en las españolas… no tanto

Hemos perdido la cuenta de cuántas veces hemos visto a Cardi B o Nicki Minaj cambiar el color de su pelo. Ariana Grande aparecía con melena más corta de la habitual en el vídeo de Thank U, Next pero al poco volvía a llenar sus redes con su larga coleta de siempre. Y no son casos excepcionales, los cambios de look en el pelo en las artistas, es una cosa bastante común y que poco tiene que ver con la naturalidad de ir a la peluquería a pedir un cambio.

Todas ellas recurren a todo tipo de recursos capilares que incluyen extensiones, postizos o pelucas. Claro que, normalmente, los ejemplos a los que recurrimos para hablar de estos temas son internacionales. Pero, ¿qué pasa con nuestras artistas?

La respuesta es evidente, hacen lo mismo que esas otras figuras internacionales, claro que… no se las entiende de la misma forma. O eso es lo que piensa Soraya, una asidua a las pelucas.

“Aún recuerdo el día que un periodista me preguntó en un evento por mis pelucas. ‘¿Cuántas tienes?’. ‘Pues calculo que unas 25’, le dije. Yo diría que algunas más…”, escribía en redes.

Pero ahí no queda la cosa porque la cantante, que ha lucido una de ellas en una de sus últimas fotos, quiso compartir una reflexión. “Me sigue sorprendiendo que la inmensa mayoría de la gente le resulte raro usar pelucas. Nuestras artistas de toda la vida las han usado, las americanas que siempre usamos como ejemplo las usan cada día… pero si las usamos las españolas… (emoji de enfado)”, expresaba.

Y que conste que no son un capricho sino una cuestión de ser práctico. “Las pelucas nos ahorran tiempo, dinero…además, hacemos que aquellos que desgraciadamente las usan por motivos de salud lo vean más normalizado. ¿Habéis usado pelucas alguna vez?”, acaba preguntando.

Seguramente la respuesta es que no, más allá de alguna ocasión esporádica para acompañar un disfraz. Pero, ¿tiene razón Soraya en eso de que las pelucas las vemos normales en estrellas internacionales pero nos provocan rechazo en nuestras cantantes?

Algunos de sus seguidores la han contestado alegando que son muy caras aunque ella ha aclarado que las hay de todos los precios y que son más asequibles de lo que pensamos.