Alaska sobre lo ocurrido con Marilia: “¿Jennifer Lopez y Nicki Minaj también están censuradas?”

Alaska suele pasarse por YU con Mario Vaquerizo pero ha está en fase rehabilitación (como Maluma) y le ha cambiado por su hermana Marta y juntas se han puesto a opinar sobre los temas de actualidad en el mundo del entretenimiento y uno de ellos es la censura de la actuación de Marilia en youtube.

Operación Triunfo está considerado un programa familiar apto para todo tipo de edades, igual que Eurovisión. Pero parece que no todo el mundo piensa igual. Marilia fue una de las concursantes que presentó su canción candidata para ir a Eurovisión, Todo bien. Y gustó, vale que no lo suficiente para ganar, pero sí para recibir buenas críticas.

Pero en youtube hubo algo que les llamó la atención, su puesta en escena con una sensual coreografía que ha terminado provocando que la plataforma de vídeos la señale como “contenido que puede herir la sensibilidad del espectador”.

Algo a lo que Alaska sólo pudo decir: “Jennifer Lopez, Nicki Minaj, ¿están también censuradas en youtube?”. Para qué añadir más palabras. Está claro que no entiende la decisión de la plataforma que lo identificado como ofensivo o inapropiado para algunos públicos.

Podemos ganar Eurovisión

Y ya que salía el tema Eurovisión, se mostró positiva respecto a la canción elegida, La venda de Miki. “Me da a mí que igual gusta eso en Eurovisión”, empezó diciendo. Y debe de ser de las pocas que todavía es capaz de ver a España con posibilidades en el Festival.

“Es una cosa entre buenrrollista pero sin ser buenrrollista, porque no es tan radical. Y de repente esa coreografía de las chicas tocando los tambores y esa cosa como reivindicativa, pero que no, igual les gusta en Europa”, terminó diciendo Alaska.

Y su cuñada lo definió como “Mano Negra, Manu Chao, edulcorado”.

La bola de cristal

Y, con Alaska en el estudio, era imposible no recordar que ha fallecido Lolo Rico, la creadora de La bola de cristal, programa que presentaba la cantante y que los más jóvenes no sabrán lo que es.

“Hay que explicarles el contexto en el que surge, que es una televisión donde había un solo canal y medio, veías lo que había porque no había otra cosa. Después de unos años de una cierta programación no precisamente dirigida a abrir las mentes de nadie, surgió este programa hecho para niños por personas adultas que consideran que a los niños no hay que hablarles como a niños sino que hay que hablarles como adultos. Yo estoy segura de que el 90% que ya tiene una edad y vieron La bola, realmente no entendían nada de lo que se decía”, explicó del programa.

“Antes de la era digital, los electroduendes, que eran una especie de marionetas que estaban en el programa que empezaron a hablar con un lenguaje que tenía que ver con lo catódico, lo electrónico, y seguro que los niños no entendían nada”, añadió.

Pero que conste que siempre tendrá una defensa de aquel programa que es un clásico. “A lo mejor no entendías nada en conjunto pero te gustaba todo y mantenía tu atención y te hablaban de música, de cine, de moda… Alejandro Amenábar recuerda que siendo niño, la primera vez que vio lo que era montar una película fue en La bola, de alguna manera creamos un genio”, concluyó.

Tanto Marta como Alaska también opinaron sobre Pasapalabra y la teoría conspirativa de Dani Mateo que lo plantea la presencia de Fran como una estrategia contra Boom. También jugaron a adivinar de qué iban los tutoriales seleccionados esta semana. Dale al play y échate unas risas.