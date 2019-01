Padre e hijo se convierten en Elsa de Frozen y arrasan en la red

Romper estereotipos, vivir la vida de manera positiva, educar en buenos valores y, sobre todo, ser feliz. De eso trata el último vídeo que se ha vuelto viral en las redes y que muestra a un padre noruego y a su hijo convertidos en Elsa de Frozen.

El cómino noruego Orjan Buroe se ha convertido en el gran protagonista de la semana después de contar a todo el mundo la historia del vídeo que subió a Facebook y en el que se le puede ver junto a su hijo de cuatro años convertidos en la princesa Disney cantando Let it go.

Su pequeño quería convertirse en Elsa y este padre decidió que en lugar de fijarse en el género había que romper prejuicios. Así que decidió comprar dos disfraces y grabar el vídeo como regalo para la madre del niño.

"Es importante enseñar a los niños que puedes hacer lo que quieras, sin imponerles prejuicios. Pronto descubrirás quién serás en la vida" escribía Orjan sobre su hijo. "Al igual que lso niños no ven el color de la piel, simplemente ve algo que es genial. Para Dexter, Elsa es una superhéroe".

Menos de un minuto de vídeo pero un poderosísimo mensaje que miles (por no decir millones) de personas están recibiendo en todo el mundo.

El vídeo va camino de los 50 millones de visualizaciones y medios de comunicación de todo el mundo aún siguen haciéndose eco de un vídeo que demuestra que lo importante es disfrutar con lo que nos hace felices sin importar nada más allá.