BlackPink con Dua Lipa, Beret, George Ezra... El Nº 1 está en juego

El pasado sábado vivimos varios hitos relacionados con el número 1 de LOS40: por primera vez en la historia lo lograba un grupo coreano (las chicas de BlackPink), mientras que Dua Lipa, que ha colaborado con ellas en Kiss and make up, ocupaba el puesto de honor y también el farolillo rojo (con One kiss, junto a Calvin Harris). Pero nada dura eternamente, y nos encaminamos a un nuevo sábado en el que las cosas pueden cambiar en lo alto del chart.

Completan el podio dos canciones que también han sido ya número uno: Promises, de Calvin Harris y Sam Smith (está en el #2) y Lo siento, de Beret (#3). Les siguen dos temas que aún no han alcanzado la cima, como son Shotgun, de George Ezra (#4) y Perdón, de David Bisbal y Greeicy (#5). Veremos si alguno de ellos se cuelga la medalla de oro al final del programa.

David Bisbal y Greeicy Rendón. / @davidbisbal / Instagram

La lista puede renovarse con la incorporación de los nuevos singles de Lola Índigo con Mala Rodríguez (Mujer bruja) y Dean Lewis (Be alright), los candidatos de la semana. También partían como aspirantes la semana anterior pero se quedaron a las puertas. ¡No es fácil ingresar en el chart de LOS40! Este podría ser su sábado si reciben apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el libro Papel y tinta, de María Reig, y el DVD o BluRay de la película Predator. Recuerda que este sábado Tony Aguilar hará el programa desde los estudios de LOS40 en Barcelona. ¡Estáis invitadísimos para dejaros caer por allí desde las 10 AM (9 en Canarias)!