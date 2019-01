Dua Lipa y Blackpink llenan de «girl power» el número 1 de LOS40

Dua Lipa vuelve a ser número 1 de LOS40, pero no solo eso: mantiene su doblete en la lista y, además, abre y cierra el chart, porque si Kiss and make up (junto a Blackpink) está en el primer puesto, One kiss, con Calvin Harris, es el farolillo rojo. Más titulares no puede darnos en una sola semana.

La alianza entre la cantante de origen kosovar y la girl band del K-pop coreano no ha podido resultar más rentable. Kiss and make up se convierte en un nuevo éxito en la aún breve carrera de Dua Lipa y en la tarjeta de presentación perfecta de Blackpink en Europa, meses antes de que su esperadísima gira pase por Barcelona.

Esta semana, además, ha sido muy buena para los fans de Blackpink: como ya adelantamos en LOS40. barajan una colaboración con Little Mix, otra potente girl band internacional.

Kiss and make up es el segundo número uno para un artista de K-pop en LOS40 (el primero fue para PSY con Gangman style, en diciembre de 2012), y el tercero para Dua Lipa, que ya lo fue con New rules en 2017 y con One kiss, junto a Calvin Harris, en 2018… ¡Y con un solo álbum en el mercado! ¡Enhorabuena!