J Balvin responde a los comentarios homófobos contra su forma de vestir

El colombiano J Balvin ha dado la mejor respuesta/zasca que se puede dar a un hater en las redes sociales. Balvin ha sido criticado por esta fotografía que subió a su cuenta oficial de Instagram. En ella, podemos ver al artista vestido con unos pantalones amarillos y rosas de Ev Bravado y portando una mochila fluorescente. Además, el tono de los pantalones parece combinar con el de su tinte de pelo.

J Bal Ver esta publicación en Instagram 💯💯💯 Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 21 Ene, 2019 a las 10:22 PST

Los comentarios desafortunados y homófobos no tardaron en llegar: "está saliendo del armario", "mujer empoderada" o "una peluca y quedas igual que la mujer Maluma". Sin embargo, el cantante de éxitos como Mi Gente o Vibras no ha querido pasar por alto estos comentarios y ha respondido con humor a uno de ellos.

Tras una serie de adjetivos usados en género femenino y de forma despectiva, el artista quiso recordarle que se le había olvidado añadir "colorida". Tomándose el ataque con humor y demostrando lo poco que le importan este tipo de críticas.

Además, también podemos encontrar comentarios positivos de sus seguidores como: "el color es el color, no importa el género" o "es evidente que mucha gente no sabe de moda y se queda atrapada en lo viejo. Me encantas, J Balvin".

El colombiano estrenó hace unas semanas su último trabajo: titulado Bajo Cero junto a Sky, Jhay Cortez y MadeinTYO y ya promete unirse a la lista de éxitos del cantante.