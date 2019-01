BLACKPINK dará su primer concierto en España esta primavera

El 28 de mayo de 2019 en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esa es la fecha y el lugar elegidos por BLACKPINK para actuar por primera vez en nuestro país. La noticia se ha hecho púiblica días después de anunciar que la capital catalana estaría dentro de su gira mundial BLACKPINK 2019 WORLD TOUR IN YOUR AREA y los seguidores de la banda no han podido ocultar su emoción.

Hace tan solo unas horas que la promotora Live Nation había dado a conocer el día y el recinto en el que tendrá lugar el primer directo de la girlband y BLAKPINK se han convertido rápidamente en trending topic.

💜 ¡BLACKPINK 2019 WOLRD TOUR IN YOUR AREA en Barcelona! 💜 El mayor grupo de K-POP femenino actuará el 28 de mayo en el Palau Sant Jordi.

Entradas a la venta el 5/2. Preventa Live Nation el 4/2.

Más info aquí: https://t.co/LyP88jWOo1

#BLACKPINK2019WORLDTOURwithKIA #KIA pic.twitter.com/Kpuaf2Nrja — Live Nation España (@LiveNationES) 28 de enero de 2019

Las entradas podrán adquirirse a partir del 5 de febrero (y en preventa en Live Nation, un día antes, el 4 de febrero de 2019). El precio de la entrada más económica se sitúa en los 59 euros más gastos de distribución.

BLACKPINK es una de las girlband del momento y el grupo de k-Pop más relevante de los últimos tiempos. Recientemente conseguían llegar a lo más alto de la Lista de LOS40 con el éxito Kiss and Make Up junto a Dua Lipa.