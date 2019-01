Ariana Grande regresa con un disco decisivo para su carrera, ¿qué esperamos de ‘Thank U, Next’?

Nadie hubiese imaginado, hace exactamente un año, que Ariana Grande iba a lanzar dos discos de estudio en poco más de seis meses. De hecho, hasta abril de 2018 las noticias acerca de su nueva música eran casi inexistentes. Además, había desaparecido de sus redes sociales.

Sin embargo, young-Ariana volvió. Vamos que si ha vuelto: la cantante sacó su cuarto disco de estudio, Sweetener, en agosto del pasado año y ahora, seis meses más tarde, lanza Thank U, Next. Este trabajo, si tenemos en cuenta el éxito de los singles que ha tenido como adelanto, va camino de convertirse en el disco más importante de la carrera musical de Ariana Grande.

Thank U, Next es, hasta la fecha, el single que mejores datos ha dado a la artista. Ha sido hasta en 7 ocasiones Número 1 en Billboard, convirtiéndose así en el hit que más alto ha llegado de toda su carrera y su primer Número 1 en esta lista. A esto hay que sumar los récords que ha marcado en el terreno de las reproducciones en streaming y los millones de visualizaciones que ha tenido el videoclip.

Quizá por todo esto, Ariana Grande ha decidido titular su nuevo trabajo utilizando el nombre de este primer single, una canción que sin embargo la sitúa casi al final del tracklist del disco: es el penúltimo tema.

Además, Ariana ha estrenado Imagine y 7 Rings. Con este último tema, la joven ha vuelto a superarse a sí misma llegando incluso a mejorar los datos de Thank U, Next. Todo esto ha provocado algo que nadie negar: Ariana Grande pasa por el momento musical más exitosa de toda su trayectoria.

A pesar de ello, también hay que decir que Sweetener no obtuvo los resultados esperados hace unos meses. Si bien en su primera semana si alcanzó buenas cifras de venta, sus singles no han tenido la trascendencia esperada y su repercusión final ha sido tímida. De hecho, es el trabajo que peores resultados ha dado a la artista.

Un nuevo estilo mucho más cercano al R&B

Es probable que esta sea una de las razones principales por las que haya decidido lanzar su nuevo disco, un trabajo en el que se acerca a la música que más le gusta y con la que más cómoda se siente: el R&B.

Más distanciada del pop que le ha definido en sus anteriores trabajos, Thank U, Next o 7 Rings son canciones en las que Ariana incluso se atreve con el rap. Esto, lejos de alejarla, ha conseguido enamorar a todo su público e incluso le ha hecho ganar nuevos seguidores.

Por ello, Thank U, Next promete ser el disco más R&B de toda su carrera, con tintes raperos y más lejano al pop que hasta ahora le ha caracterizado. Eso es lo que esperan sus fans: un nuevo giro musical a su carrera que sorprenda y que no suena tanto a singles como Into You o No Tears Left To Cry.

Ariana, de "niña a mujer"

Además, de esta nueva Ariana también se espera una madurez personal: la artista ha decidido explotar su papel como "mujer empoderada" y convertirse en un icono feminista. El tracklist parece que está directamente dirigido a todos sus ex novios, consiguiendo así una gran expectación en cuanto a sus letras: Ariana ahora es símbolo de superación y fortaleza tras todas las relaciones que ha vivido. Y sí, tal como ella canta, está mejor sola que mal acompañada.

Alejada también de su imagen de "joven buena e inocente", Thank U, Next parece el disco adecuado para que Ariana cruce esa línea entre "niña y mujer". En su último videoclip utiliza la sororidad como arma para superar sus rupturas, una nueva forma de conquistar a un público con un porcentaje muy alto de mujeres jóvenes.

La portada del álbum, además, aparece con la etiqueta de “Parental Advisory". La artista anuncia "contenido explícito", un contenido que a juzgar por lo visto hasta ahora será mucho más guerrero y subido de tono.

Un disco decisivo

Thank U, Next se postula como el trabajo más relevante y decisivo de la carrera de Ariana Grande. Vistas las cifras que ha alcanzado con dos de sus tres singles-adelanto, no sería raro que la artista consiguiese hacer de este trabajo el más vendido de toda su trayectoria.

Por otro lado, su imagen renovada, mucho más adulta y empoderada, y su acercamiento al R&B prometen hacer de este disco el más deseado y esperado por sus seguidores. Sumado a todo esto, las ganas e ilusión que Ariana Grande está mostrando por este proyecto no hacen más que añadir expectación y ganas de escuchar su disco quinto de estudio.

El 8 de febrero saldremos de dudas respecto al contenido. Unos días más tarde también podremos comprobar si Ariana cumple las expectativas que ha creado y si sus fans respaldan este nuevo proyecto o, contra todo pronóstico, si simplemente se trata de un nuevo disco sin trascendencia y un paso más para cambiar de discográfica y apostar por otro estilo totalmente diferente.