Marco Mengoni: “Gracias a Eurovisión mi música salió de Italia”

Marco Mengoni ha lanzado recientemente la versión española de Atlantico, su nuevo trabajo discográfico, y, como no podía ser de otra forma, ha venido a LOS40 Global Show para presentar este quinto disco que incluye un dueto con el mismísimo Tom Walker: Hola (I Say).

Videoclip oficial de 'Hola (I Say)', de Marco Mengoni con Tom Walker

Aprovechando esta colaboración, Tony Aguilar le ha preguntando al cantante italiano por el intérprete escocés. "Somos como hermanos. Es como reencontrarte con un viejo amigo", asegura en el programa de LOS40. "Trabajar con él es fantástico".

Además, el cantante ha recordado a sus fans españoles que el próximo 17 de abril estará en la sala madrileña de Joy Eslava para presentar Atlantico en directo: "Tengo un poco de miedo, porque tengo que cantar en castellano, pero no veo la hora".

La experiencia de Marco Mengoni en Eurovisión

Quizás no lo recuerdes, pero Marco Mengoni representó a Italia en Eurovisión 2013, el mismo año que España envío a El Sueño de Morfeo con la canción Contigo hasta el final. Mucho ha llovido desde entonces, pero...¿qué recuerdo tiene Marco Mengoni de su paso por el certamen? ¿Cómo fue su experiencia?

"Me acuerdo de la locura de los días allí, corriendo de un lugar a otro", explica Mengoni. "Eurovisión fue lo que hizo que mi música empezará a salir de Italia. Tras el festival me llamó Sony España y me propuso hacer un disco en español".