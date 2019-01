¿Cuáles son las canciones feministas del momento?

El feminismo ha estado muy presente en el pasado año. Y es que, 2018 ha sido el año del #MeToo, el año en el que mujeres y hombres se han lanzado a la calle a luchar por la igualdad de género. También ha sido el año en el que las redes sociales se han visto cargadas de contenidos de protesta contra el machismo y las injusticias. Dentro de este panorama social, la música también se ha involucrado con el feminismo. Canciones con el feminismo por bandera han alcanzado los puestos más altos de las listas de éxitos.

Lo Malo – Aitana y Ana Guerra

La canción de las que fueran concursantes de Operación Triunfo fue uno de los fenómenos musicales de 2018. Frases reivindicativas como “yo decido cuándo, dónde y con quien” han sido himno en manifestaciones. Así es como Lo Malo se ha convertido en uno de los imprescindibles temazos feministas.

Toy – Netta Barzilai

El tema ganador de Eurovisión 2018 también tiene un claro mensaje contra las desigualdades. Reivindica claramente el trato de las mujeres como objetos con frases como “I´m not your toy, stupid boy”.

Joan of Arc – Little Mix

El último disco de la Girlband Little Mix tiene com protagonista a la mujer en muchas de sus canciones con el empoderamiento femenino como tema principal. Además, como ya ha ocurrido con anterioridad en Little Mix, la comunidad LGTBIQ+ tiene su espacio reservado en canciones o videoclips.

De este ultimo trabajo destacamos temas como Joan of Arc, donde al contrario que en El Anillo de Jennifer López, ellas cantan “I put my own rock on my hand”.

Pienso en tu mirá – Rosalía

El disco de la cantante barcelonesa trata, como ella dice, de la parte más oscura del amor. Son muchos los ejemplos de reivindicación de los derechos de la mujer en sus canciones tratando temas como la violencia de género. Por ejemplo, en Pienso en tu mirá, se dice “me da miedo cuando sales sonriendo pa´la calle porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen”.

Ya no quiero ná – Lola Indigo

La también “triunfita” Mimi ha alcanzado las listas de éxitos nacionales más importantes con Yo ya no quiero ná. La letra de la canción se une al empoderamiento femenino. Además, en el videoclip se aprecia una clara estética de mujer guerrera con una fuerte coreografía como acompañamiento.

Dejando a un lado el año 2018, han sido otros muchos los temas musicales anteriores cargados de feminismo. Entre los más actuales encontramos el famosísimo Ain´t your mama de Jennifer López con un mensaje más que directo o La puerta violeta de Rozalén, todo un himno contra la violencia de género. Beyoncé también dejó muy claro que las que mandan son las chicas con su Run the World.

Entre los clásicos del feminismo en nuestro país no nos podemos olvidar de Malo de Bebe o de Pantera en libertad de Mónica Naranjo.