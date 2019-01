La actuación más emocionante de Got Talent: Música contra el Alzheimer

El primer programa de la temporada de Got Talent regalaba a sus espectadores uno de los momentos más emotivos de la historia de sus emisiones. El coro de les veus de la memoria, un grupo formado por hombres y mujeres entre 50 y 90 años que padecen Alzheimer irrumpía en el escenario del concurso.

"Todos llevamos en nuestro interior el Alzheimer, pero no me gusta usar la palabra enfermo porque estamos llenos de vida" afirmaba uno de los integrantes. "La música para nosotros es como un subidón para seguir hacia delante", continuaba. "Las canciones no se me quedan grabadas en mis neuronas, se me quedan grabadas en el corazón". Sin saberlo, nos estaban enseñando una importante lección.

La música es una importante terapia contra esta enfermedad, tal y como recordó la directora del coro antes de comenzar la interpretación. "Queremos dedicar esta actuación a todas las familias que tienen un enfermo de Alzheimer en casa", añadió.

Os dejamos el video del emocionante momento:

Les veus de la memoria interpretó Mamma mia de Abba y lo hicieron con tanto cariño y entrega que el jurado no tardó en llorar. También el público se mostraba emocionado y, al finalizar la actuación, se puso pie y ovacionó al coro. Todos los miembros del jurado les dieron un 'sí'.

Pocas veces se ven a personas con Alzheimer en la televisión. Got Talent puso su granito de arena para acabar con el desconocimiento de esta enfermedad y acercarnos así a las personas que la padecen. Como bien decía el hombre que habla al principio de la actuación: "Yo los animo a todos. No nos podemos quedar en casa, tenemos que salir diariamente y expresar cómo somos".