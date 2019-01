Kristen Stewart prepara una comedia romántica abiertamente LGTBi

The happiest season es el título de uno de los próximos proyectos de Kristen Stewart. La actriz prepara también el reboot de Los Ángeles de Charlie o su debut como directora en la cuasi pornográfica The Chronology of Water. Y esta comedia.

Una comedia romántica en la que una pareja de chicas tendrán que pasar las vacaciones navideñas con la familia ultraconservadora de una de ellas ante la que solo son buenas amigas. Esto dará pie a divertidas situaciones a las que no estamos acostumbrados en el cine.

Básicamente porque las comedias románticas navideñas eran terreno vedado para las personas identificadas como LGTBi y esto es un paso en la buena dirección. The happies season entronca así con otras cintas recientes como Con amor, Simón que era una cinta de instituto sin muchas pretensiones pero que normalizaba la realidad del colectivo gay.

Mackenzie Davis / Frazer Harrison/FilmMagic

Según recoge The Hollywood Reporter la actriz que podría hacer de pareja de Kristen Stewart es Mackenzie Davis, quien se encontraría ya en avanzadas negociaciones. La actriz brilló en Tully y se dio a conocer al gran público en San Junipero.

La comedia uniría a dos de los iconos lésbicos más importantes en la actualidad. Stewart por haber salido del armario sin cortapisas hace algunos años y Davis por haber interpretado varios papeles de mujeres lesbianas desde el comienzo de su carrera.

Por si hiciera falta un poco más de rollo bollo será Clea Duvall quien dirija la película. Un icono del cine grunge que parecía desaparecida del mundo del cine, pero que solo estaba preparándose para su estreno como directora.