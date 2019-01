Guapos, jóvenes y aspirantes a la lista: Álvaro Soler y HRVY

Hay semanas que los candidatos a la lista no tienen nada en común: pueden coincidir chicos y chicas, solistas y grupos, artistas de pop y de electrónica, de ritmos latinos o de música española. Esta semana, en cambio, se da la coincidencia de que los dos aspirantes son solistas masculinos, bastante agraciados físicamente, y hacen pop contagioso. Ambos, por cierto, han cumplido años en enero.

Por aquello de que es ya un «viejo» conocido del chart, empezaremos hablando de nuestro querido Álvaro Soler. Desde que debutara en 2015 con El mismo sol, en LOS40 no han dejado de sonar sus éxitos: Sofía, Yo contigo, tú conmigo (junto a Morat) o La cintura, una de las canciones del pasado verano.

El barcelonés nos presenta ahora Loca, no sabemos si ya pensando en dar otro pelotazo de cara al verano de este 2019. Si entrara en lista (hay que apoyarlo con el HT #MiVoto40ÁlvaroSoler) podría darse la curiosa circunstancia de que cohabitaran dos temas titulados Loca en el ránking: el otro es el de Sweet California. Y no sería el único título duplicado, puesto que a día de hoy tenemos dos Happier, el de Marshmello y el de Ed Sheeran.

A sus 20 años recién cumplidos (sopló las velas el pasado 28 de enero), HRVY —Harvey Leigh Cantwell es su nombre completo— se ha convertido en una figura ubicua en el pop inglés. Ha publicado varios singles y dos EPs, y el plantel de artistas con los que ha estado relacionado quita el hipo: ha sido telonero de The Vamps y Little Mix y ha colaborado con DJs como Sigala o Jonas Blue.

El tema con el que se propone debutar en nuestra lista es I wish you were here, un título que a los seguidores más mayores de LOS40 les recordará a uno de los clásicos del rock de los setenta, a cargo de Pink Floyd. El chico es, para qué vamos a negarlo, un guaperas, así que podemos estar ante un nuevo ídolo de fans. Si quieres que entre a formar parte del chart, apóyalo en Twitter con el HT #MiVoto40HRVY. ¡Suerte a ambos!