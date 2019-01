La escena eliminada de ‘Bohemian Rhapsody’ que no se incluyó en la película sobre Queen

Desde su estreno en noviembre de 2018, Bohemian Rhapsody se han convertido en todo un fenómeno de cine. La historia que cuenta el ascenso de Freddie Mercury al frente de Queen ha recibido el título de biopic más exitoso de la historia. Actualmente la producción está nominada a cinco premios Oscar y fue la flamante ganadora a mejor película en los pasados Globos de Oro. Rami Malek, por su parte, ha arrasado gracias a su interpretación de Freddie Mercury, la que incluso le valió una nominación como mejor actor en los premios de la Academia.

A mediados de febrero, la producción será lanzada en DVD y Blu Ray, con mucho material extra como entrevistas con miembros del reparto, making-of y escenas eliminadas que no llegaron al corte final de la película. Como gran novedad, además, incluirá el show de Live Aid completo, como no se vio en los cines.

Una de estas escenas ya se ha filtrado, y es la versión de Crazy Little Thing Called Love en el mítico concierto Live Aid, realizado en el estadio de Wembley, en 1985. Perteneciente al disco The game, es uno de los temas emblemáticos de la banda británica y la leyenda dice que Freddie Mercury la compuso en la bañera y con la inspiración de Elvis Presley, su gran ídolo.

El tema de 1980,fue parte del repertorio original en el concierto benéfico de 1985, pero en el corte final para la pantalla grande fue dejado de lado, mostrando sólo la recreación de Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to fall y We are the champions. La canción fue eliminada debido a la extensión que ya tenía la escena.

Rami Malek interpreta 'Crazy Little Thing Called Love' en 'Bohemian Rhapsody'

“Esta canción está dedicada sólo a la gente hermosa que está aquí esta noche, me refiero a todos ustedes. Gracias por venir y hacer de esta una ocasión grandiosa”, dice Rami Malek en el vídeo que ya circula en Internet.

La similitud de la interpretación de Melek y la versión original en el Live Aid en el estadio de Wembley es sorprendente. Aquí está el vídeo de la actuación original: