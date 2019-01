Liam Payne y Naomi Campbell podrían ser la pareja sorpresa de la temporada

Hoy en día hay muchas probabilidades de ligar a través de las redes sociales. Lo que empieza en un intercambio de “me gusta”, continúa en una charla con flirteo por mensaje directo. ¿El siguiente paso? Pedir el whatsapp, ya sabéis, porque es más cómodo hablar por ahí.

Posiblemente eso es lo que les haya pasado a Naomi Campbell y a Liam Payne. Los usuarios de Instagram fueron testigos del intercambio de comentarios de la supermodelo y el cantante británico.

Pues bien, parece que el tonteo ha ido a buen puerto y han acabado teniendo una cita. Según informa The Daily Star, la top model de 48 años y el ex One Direction de 25 acudieron juntos a un concierto del artista nigeriano Davido en el 02 Arena de Londres. Los celebrities disfrutaron del show desde un palco privado. Eso sí, entraron y salieron por las puertas traseras del estadio, por eso de no ser captados por los paparazzi. De poco, les sirvió.

Cuando acabó el concierto, ambos se metieron en la parte trasera de un Range Rover verde y, al parecer, Liam cogía a la top model de la cintura. De hecho, en una de las fotos publicadas por The Daily Star se puede ver eso.

Mientras que Naomi aparece luciendo el look de pelo rizado con el que sorprendió hace unas semanas a sus seguidores en Instagram, Liam lleva una barba a la que no estamos tan acostumbrados.

La pasada semana, los artistas intercambiaron unos comentarios llenos de flirteo en Instagram. Payne escribió en una de las fotos de la modelo: “La perfección en persona… No me pongas esos ojos”. Campbell no dudó en contestarle a Payne en una foto donde aparecía sin camiseta: “Alma preciosa”. El intérprete de Familiar añadió: “Hace falta un alma bonita para conocer a otra”. Vamos, que ese par de almas (y cuerpos) preciosos se han conocido este fin de semana.

Sin lugar a dudas, Naomi y Liam son actualmente dos de los solteros más codiciados de la industria del entretenimiento. Mientras que la modelo acabó con su ex pareja, el rapero Skepta, en primavera; Liam finalizó su relación con la artista Cheryl en verano. ¿Serán estos dos la nueva pareja de moda?