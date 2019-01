¿Qué podemos esperar del primer disco de Lola Índigo?

Aunque Mimi Doblas fue la primera expulsada de Operación Triunfo 2017, se ha convertido en una de las artistas con más proyección de aquella edición. El pasado verano, la granadina nos sorprendió rodeada de bailarinas y bajo el nombre de Lola Índigo con Ya No Quiero Ná. El tema se convirtió en uno de los hits de 2018 y consiguió ser el número 1 de nuestra lista.

El pasado diciembre, tras varios meses de espera, por fin lanzó Mujer Bruja. No lo hizo sola, sino con una artista consagrada como es la Mala Rodríguez. En poco menos de una semana, el tema ya se encontraba liderando las listas de streaming.

¿Su último pelotazo? El último tema que ha lanzado: Fuerte. Se trata de la canción principal de la nueva temporada de Fama a bailar de Movistar Plus. El mismo programa al que acudió hace unos años y de donde salió aquella frase mítica de Rafa Méndez: “Mimi, fuera de mi clase, eres un estorbo para mi vista. Eres un cuadro, chao”.

Con tal recorrido, es normal que los seguidores de Lola Índigo se pregunten “¿Y el disco pa’ cuándo?”. Pues bien, por fin la artista ha hablado sobre ello: el disco llegará en primavera o, al menos, eso es lo que tiene planeado.

¿Y qué podemos esperar del primer álbum de Lola Índigo?

1. Una álbum con un género definido

Desde que Mimi salió de la academia, a diferencia de sus compañeros cuyos discos tocan varios géneros, ha tenido claro que género musical quiere cantar. Ella se siente cómoda en el urban y, para que engañarnos, se le da de maravilla. “Soy urbana a mi manera, pero todos somos pop”, aseguró la artista en una entrevista para Formula TV.

Con esta frase, Mimi nos puede estar diciendo que se siente cómoda cantando reguetón, pero que no tiene ningún tipo de reparo en cantar pop. Al fin y al cabo la hemos visto cantar A-Yo en Operación Triunfo y no se le da nada mal.

2. ¿Más reguetón?

Hace unos días, Mimi se fue a Colombia, pero no de vacaciones. ¡Ni mucho menos! La artista se fue a crear música urbana. Tal y como dice en la misma entrevista para el Formula TV, la cantante ha estado componiendo con Yera, con quien ya ha trabajado en Mujer Bruja; habla de Rube Boyz , que compuso Chantaje de Shakira y Maluma; y de Trápical Minds, que ha trabajado con J Balvin.

3. Más baile

Si algo nos ha hipnotizado Lola Índigo ha sido por sus videoclips. El baile es el gran protagonista de ellos. De hecho, muchos consideran Ya No Quiero Ná como el mejor vídeo musical de los ex triunfitos de 2017. Un ejemplo de que no hace falta un gran presupuesto para crear un gran vídeo. Por eso, estamos seguros de que Mimi y sus bailarinas volverán a apostar el baile en sus siguientes hits. Sobre todo, teniendo en cuenta que posiblemente siga apostando por el urban.

4. ¿Gira?

Aunque es pronto para saber si Lola Índigo saldrá de gira, lo que sí sabemos es que es una de las cabezas de cartel del Arenal Sound. Mimi Doblas estará este año en el festival de Burriana que tendrá lugar del 30 de julio al 4 de agosto.