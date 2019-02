Alejandro Sanz y Nicky Jam anuncian su colaboración (y algunos andan preocupados)

Que Alejandro Sanz y Nicky Jam son buenos amigos no podemos ponerlo en duda después de haberles visto navegar juntos por las aguas de Miami. Pero, la verdad, no todos hubieran podido imaginar que acabarían haciendo una colaboración. Claro que, en los tiempos que corren en la que el género urbano se está colando en todos los rincones, tampoco es tan extraño.

Ya cuando les vimos compartiendo buenos momentos de ocio nos preguntábamos si era posible que acabaran haciendo juntos y ahora tenemos la respuesta: Sí, es posible y, de hecho, lo han hecho. Ambos lo anunciaban a través de redes tanto en inglés, español como portugués.

El resultado de ponerse a trabajar juntos es Back in the city, un tema que podremos conocer este jueves a las 22.00 horas (hora española). Y la verdad, aunque no tenemos más detalles, salvo la portada del single en la que podemos verles a los dos en un ambiente un tanto oscuro, ya ha generado mucha expectación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 4 Feb, 2019 a las 6:15 PST

“Esa es de aquella copa que te doné maestro mío”, le escribía Dani Alves a Alejandro Sanz. “Hahaha, exacto amigo. Abrazo enorme”, le contestaba el cantante al jugador de fútbol.

“Que se preparen!”, aconsejaba, también desde los comentarios Niña Pastori, fiel amiga de Sanz. El caso es que las redes se han sembrado de asombro al conocer esta unión.

Vértigo ante la colaboración

Por supuesto las reacciones no se han hecho esperar en forma de comentarios que en muchos casos han alucinado con la combinación y auguran algo grande.

“Vi la serie de Nicky Jam y ustedes tienen algo en común. Son músicos! Aman la música y aman comunicarse con el mundo por medio de ella. Partiendo de eso, y que sé que tú Ale, haces siempre todo con arte… Muero de ganas de conocer esta canción. Tú siempre innovando y buscando la forma de crear. Será un exitazo! Ya lo puedo sentir. Música maestro”, comentaba uno de los seguidores del madrileño.

“Ya quiero que suene Back in the city para que aprendan lo que es revolucionar y evolucionar en la música y moverte como pez en el agua en cualquier género. Eso hace un músico señores”, añadía otro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 18 Abr, 2018 a las 5:04 PDT

Pero no todos han sido opiniones positivas. Son muchos los que se enfrentan con vértigo a lo que está por llegar, y muchos otros los que echan en cara a Sanz que haya caído en las garras del reguetón.

“No sé si estoy preparada para oírte en un reguetón Alejandro Sanz, dime que no hablas de ‘darte duro’ y demás, qué susto, qué nervios y un poco de vértigo”, compartía una seguidora. “Oh no…Llegó el día tan temido”, añadía otra.

“Que alguien me explique esta blasfemia”, escribía otro de los seguidores de Sanz no muy convencido con esta asociación. “Te amo poeta pero no me gusta el reguetón ni nada que se le dice urbano. Yo espero que sea un exitazo como todo el arte que haces amor, pero siento muchos nervios”, seguíamos leyendo en los comentarios.

Son muchos los que le echan en cara la inmersión en un género que, a priori, no casa con él. Pero los que son fieles a Alejandro saben que siempre le ha gustado experimentar y nunca le ha cerrado las puertas a ningún sonido. “No decías que no te gusta el reguetón? O sea que me he quedado muerta criticando este estilo de música y ahora vas y te juntas con reguetonero”, le espetaban desde redes. ¿Qué pensarán de sus encuentros con Marc Anthony?

El caso es que todavía tenemos que esperar para escuchar este nuevo tema y juzgar. Será este jueves. Lo que todavía no tenemos claro es si se trata de uno de los nuevos temas de #ElDisco que Sanz publicará a mediados de este año o es algo más puntual. Sin duda, muchos esperarán escucharla en alguno de los cuatro conciertos que dará en los próximos meses y que en pocas horas fueron 'sold out'. La lista de colaboraciones aumenta.