Maluma podría colaborar con uno de sus ídolos

Dicen que después de una operación de ligamentos hay que tomarse las cosas con calma y centrarse en la rehabilitación pero parece que eso de parar quieto no le va a Maluma que, pese a seguir convaleciente, no para.

Le vimos en la Super Bowl y no sólo como prota de uno de los anuncios que se emitieron durante el evento. Estuvo en el estadio disfrutando del partido. “¡Dios mío! ¡Qué sueño hecho realidad! Esto se lo dedico a todos los jóvenes, a toda la gente que me está viendo para que sepan que los sueños sí se hacen realidad”, compartía en sus stories en ese momento.

Y si de sueños va la cosa, hay otro que quizás también podría hacerse realidad. Poco después le vimos saludando a Will.I.Am, el de Black Eyed Peas. “Un día escuchas su música hasta que se raya el disco, al otro día lo ves y parece que lo conocieras de toda la vida”, escribía sobre ese encuentro.

Pero ahí no quedó la cosa porque Maluma no se privó de fantasear un poco, él que puede. “ÍDOLO. Will.I.Am, les gustaría un junte? A mí sí”, proponía en redes sociales. Y lo mejor de todo es que el cantante y productor no dudaba en contestar: “Vamos”.

Los seguidores del colombiano se sumaban a sus deseos de una posible colaboración y parece que todo es propicio para que se de en algún momento. Está claro que ni una rodilla en recuperación va a lograr que Maluma deje de planear colaboraciones.

Se corta la melena

Y, que conste que no sólo piensa en trabajo. En el Día Mundial del Cáncer, aprovechó para visitar un hospital y saludar a algunos niños que están sufriendo esta enfermedad. Y ya puestos se puso en sus manos para un nuevo cambio de look. Se ha cortado la melena.

“Es imposible ponerse en los zapatos de estos chiquitos pero por esas sonrisas uno hace cualquier cosa. Gracias pequeños maestros por enseñarnos tanto y con toda seguridad la próxima no buscaré una peluquería, volvería una y mil veces donde ustedes”, escribía junto al vídeo de ese momento tan emotivo.