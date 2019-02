Joaquín Reyes y J.K. Rowling se funden en uno para hablar de Harry Potter

Netflix ha colgado en su plataforma todas las películas de Harry Potter, lo que está haciendo las delicias de todos los que se han dejado contagiar por la magia del mundo creado por J.K. Rowling.

Y, esta semana el espíritu de la escritora británica se ha materializado en Joaquín Reyes que ha asegurado que “yo los libros no los he leído ninguno”. Al parecer escribió la saga de un tirón y no releyó su propia obra. “A mí se me ocurrió la historia todo seguido, me quedé durmiendo en un cercanías a Manchester y se me ocurrió todo”, ha explicado sobre el origen del mundo Potter.

Y aunque está agradecida porque esta obra le ha cambiado la vida y la ha convertido en una de las personas más ricas de su país, hay algo que no entiende: “Que le guste a los chiquillos, vale, porque son lástima, se tragan cualquier cosa, se tragan La patrulla canina. Que les guste a los chiquillos, que son tontísimos, vale, pero, ¿Qué les guste a los mayores?”.

Pocos hablarían de Harry Potter como ella. “A mí me parece una chorrada impresionante, lo de los niños magos estos, estomagantísimos…”, aseguraba en YU.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes) el 31 Ene, 2019 a las 3:03 PST

Reconoce que después de escribir la saga no ha vuelto a publicar ninguna otra historia, lleva un tiempo “rascándome el papo”. Aunque Dani Mateo consiguió que reconociera que tiene una idea nueva. “Es un matrimonio, que él es ferralla y ella, experta en manicura y pedicura. Clase media. Tienen un chiquillo que parece espiritual, parece que tiene déficit de atención y es mago. Está ambientado en Moratalaz”, relataba. Pero claro, tiene tan mala pinta que no creemos que salga adelante.

Eso sí, tiene consejos para los que pretenden seguir sus pasos. “Yusers literarios, si tenéis un amigo o amiga con ideas originales, copiarlas, hacedlas vuestras y desarrollarlas. No confiéis en vuestro propio talento porque es probable que seáis unos zotes”, les decía.

Habló de Dumbledore y su sexualidad, de su lucha feminista o del dinero que ha acumulado. Dale al play y échate unas risas.