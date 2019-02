Así suena Back to the city de Alejandro Sanz y Nicky Jam

Esta mañana en Anda ya has podido escuchar un adelanto de Back to the city, la espectacular colaboración de Alejandro Sanz y Nicky Jam de la que todo el mundo está hablando.

Con Dani Moreno El Gallo has podido escuchar en el tramo de 6 a 7 de la mañana en Anda ya casi un minuto de la canción que firman dos de los grandes nombres de la industria musical latina.

El propio Alejandro Sanz también ha colgado en su canal oficial de Youtube 36 segundos del videoclip cuyo estreno está previsto para mañana jueves, 7 de febrero, a las 22:00h (hora española).

Una canción que tiene una curiosa historia detrás. Nicky Jam y Alejandro Sanz se conocen desde hace algún tiempo pero todo se precipitó cuando publicaron en redes sociales su encuentro del pasado mes de abril de 2018.

Fue entonces cuando la gente se volcó en su publicación pidiéndoles una colaboración que meses después se ha transformado en un sencillo que casi seguro estará en #ElDisco de Alejandro Sanz.

"Oye Alejandro. Dime Nicky. No hay nada más rico que regresar a casita. De nuevo en casa. Loco por llegar a casa. Muy feliz en mi casa. Yo estuve esperando a que tú volvieras. Ya llegas a casa hermano mío. La puerta siempre la encuentras abierta" dice la letra de este adelanto que hemos podido disfrutar un par de días antes de su estreno.