Jennifer Lawrence se casa pero… ¿Quién es él?

Ni Chris Martin, ni Nicholas Hoult ni Darren Aronofsky. Todos ellos tuvieron una relación sentimental con Jennifer Lawrence pero ninguna cuajó. El que ha logrado dar estabilidad al corazón de la actriz es Cooke Maroney.

Page Six fue el primero en anunciar el compromiso y el representante de Lawrence no tuvo más remedio que confirmarlo en varios medios norteamericanos. Parece que habrá boda y eso que no llevan ni un año de relación. La pasada primavera salió a la luz su relación que han intentado mantener alejada de los focos.

Un testigo de una cena de la pareja en un restaurante neoyorkino aseguró que la actriz ya lucía un anillo de compromiso en lo que parecía ser la celebración de la buena nueva. “Era una piedra gigante. Parecía que estaban celebrando algo y que la gente estaba hablando de ello. Era muy fácil ver el anillo”, contaba.

Les presentó la mejor amiga de la actriz, Laura Simpson (la misma con la que acudió a los Oscar en 2014) y dicen que hubo química desde el primer momento. De hecho, este verano, la pareja se dejó ver viajando por Europa.

A ella la conocemos de sobra gracias a sagas como Los juegos del hambre o X-Men (de hecho el próximo junio estrenará la nueva entrega). Ha sido 4 veces nominada a un Oscar y se lo llevó en 2013 por su papel en El lado bueno de las cosas.

Últimamente ha estado un poco más retirada del primer plano de actualidad, centrada en diferentes causas sociales que incluyen su lucha contra la corrupción política, la igualdad de género o la concienciación de los jóvenes como activos a la hora de votar.

Sobran las presentaciones pero, en el caso contrario, muchos se preguntan quién es este hombre que ha logrado conquistar a la actriz. Te dejamos algunos datos sobre él para que puedas conocerle un poco mejor.

#Tiene 34 años, 6 más que su recién prometida que ya luce anillo de compromiso.

#Nació en Vermont donde sus padres tienen una importante granja lechera.

#Tiene una hermana pequeña llamada Annabelle que seguro que está feliz por su hermano.

#Estudió Historia del arte en la Universidad de Nueva York. Pasión que comparte con su padre que cuando no está en sus labores agrícolas, también trabaja como marchante en Nueva York.

#Ha trabajado en varias galerías de arte de Nueva York aunque ahora mismo dirige la Gladstone Gallery en el Upper East Side. Una sala que fundó en los años 90 Barbara Gladstone, marchante y productora de cine.

#Entre sus representados están, entre otros, el realizador de vídeos Matthew Barney, ex de Björk o Carroll Dunham, padre de la actriz Lena Dunham.