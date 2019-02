Lo nuevo de Meghan Trainor es The Love Train

El tercer álbum de estudio de Meghan Trainor tendrá que esperar. Treat myself estaba previsto para ver la luz en 2018 aunque finalmente fue retrasado hasta enero de este 2019 y poco después pospuesto sin fecha.

Pero para mitigar la espera de un proyecto que no termina de cuajar, porque a la intérprete no le terminaba de convencer el sonido de sus nuevas canciones, la solista ha anunciado el lanzamiento de un EP que saldrá a la venta el próximo viernes 8 de febrero.

Este extended-play contará con seis canciones nuevas: Marry me, I'm down, After you, Foolish, Good Mornin' (junto a Gary Trainor) y All the ways, tema este último que fue presentado dentro del proyecto Treat myself.

Ahora que el tren del amor de Meghan Trainor está a punto de llegar a la estación son muchos los fans que se preguntan si la cantante no habrá cancelado ese tercer álbum tal y como estaba proyectado y ha repartido (y descartado) las canciones en las vías de su nuevo EP.

Tendremos que esperar para salir de dudas y comprobar si en este 2019 hay más material de Meghan Trainor que llevarnos a la boca.

Hasta que llegue ese momento, el 8 de febrero Meghan Trainor os propone que saquéis billete para su The Love Train y lograr el éxito que consiguió con All about that bass.