¿Qué discos se publicarán en 2019?

El 2018 ha sido un año extraordinario en lo que a la música se refiere pero el 2019 promete darnos muchas horas más de diversión y disfrute. Vienen doce meses de grandes lanzamientos musicales con ilustres nombres mundiales como Adele, Madonna, Rihanna, Alejandro Sanz, Miley Cyrus, Avril Lavigne...

Algunos han dejado pistas en las redes sociales, como Miley Cyrus y su nueva colaboración con el productor Mark Ronson, mientras que otros mantienen en el máximo secretismo sus proyectos, como Adele o Taylor Swift que acaba de firmar nuevo contrato discográfico con una gran compañía.

Id guardando dinero en el cerdito-hucha porque vienen grandes discos de música en 2019, año en el que parece que la Reina del Pop, Madonna, publicará su nuevo álbum influido por la música portuguesa.

Avril Lavigne

Head above water fue la canción con la que Avril Lavigne puso fin a cinco años de silencio musical tras publicar Avril Lavigne en 2013. Su nuevo álbum de estudio representará toda su lucha contra la enfermedad de Lime.

Head above water (15 de febrero) fue compuesta por Avril Lavigne, como el resto de temas que forman parte del disco, con la ayuda de Travis Clark y Stephan Moccio. La intérprete confiesa morirse de ganas de salir de gira por todo el mundo para presentar su música a su público pero pide paciencia a sus fans hasta que logre reunir energías suficientes para ello.

Alejandro Sanz

De momento hemos tenido noticia del que será el primer single del nuevo y esperado trabajo de Alejandro Sanz. No tengo nada es el nombre que servirá como tarjeta de presentación del nuevo proyecto musical del solista madrileño.

Durante los últimos meses Alejandro ha estado alimentando las ganas por conocer el disco y no ha dejado de ir compartiendo pistas. Aunque, pese a todo, sigue siendo una incógnita el camino que ha decidido tomar en cuanto a estilo y temáticas.

No tenemos título del álbum, ni fecha de lanzamiento, ni posibles colaboraciones (aunque algunas podemos imaginar como la de Camila Cabello) pero parece que anda cerca.

Rihanna

Anti no terminó de ser el disco que Rihanna esperaba en lo que a ventas se refiere. Han pasado dos años y las pistas que la de Barbados ha ido dejando en sus redes sociales sobre sus visitas al estudio indican que 2019 será la fecha de salida de su próximo proyecto. O quién sabe si serán proyectos porque el rumor del doble álbum está sobre la mesa.

Se trataría de un doble disco: uno más centrado en el reggae y dancehall, y otro con un corte más pop. Uno para contentar a su público más mainstream y otro para satisfacer sus inquietudes musicales.

The Cranberries

Tras la muerte de Dolores O'Riordan, The Cranberries publicará el primer disco póstumo que estaba previsto antes de su fallecimiento. Este año han relanzado Everyone else is doing it, so why can't we en su 25º aniversario pero las nuevas canciones que grabaron para un disco inédito se hará esperar hasta 2019.

"Después de considerarlo mucho, hemos decidido finalizar lo que comenzamos", escribió la banda en Facebook. "Pensamos sobre esto y decidimos que como es algo que comenzamos con Dolores como una banda, deberíamos apretar y acabarlo", agregó.

Backstreet Boys

El 25 de enero se publicará DNA, el nuevo álbum de estudio grabado por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell, es decir, Backstreet Boys. Chances es uno de los primeros singles que hemos conocido de este proyecto y que está triunfando.

Chances es una canción compuesta por Ryan Tedder (OneRepublic) y Shawn Mendes y la segunda que conocemos del proyecto DNA tras Don't go breaking my heart.

Adele

Tras su trilogía discográfica, Adele se reunió este verano con su compañía discográfica de cara a poner a la venta un nuevo álbum de estudio que llegaría después de su último trabajo: 25.

De momento no existen más detalles sobre cómo será el plan de trabajo de Adele para su cuarto disco de estudio pero según los rumores ya habría varios músicos y compositores involucados en el proyecto que vería la luz, salvo inconveniente, en las navidades de 2019.

Meghan Trainor

Previsto para 2018, Meghan Trainor tuvo que retrasar el lanzamiento de su nuevo disco al no terminar de estar del todo satisfecha con los resultados de los primeros sencillos que presentó: No Excuses, Let You Be Right, Can't Dance y All The Ways.

El próximo 25 de enero de 2019 la cantante nos deleitará con los temas de su próximo disco: Treat myself. Ella misma explicó su retraso confirmando que "no puedo dejar de componer canciones y no puedo publicar el disco hasta que las saque de mi cabeza".

Leiva

No te preocupes por mí es el título de la canción con la que Leiva (ex Pereza) ha presentado su nuevo proyecto musical que recogerá el testigo de Monstruos (2016). Será el cuarto trabajo como solista de Leiva tras Diciembre, Pólvora y el citado Monstruos.

De momento no hay mucha más información sobre el disco pero Leiva ya ha puesto a la venta las entradas para sus primeros conciertos el próximo año. Nos espera un 2019 con mucho sabor a pop-rock español.

Melendi

Mi cubo de Rubik es el título del nuevo álbum de estudio de Melendi. Un nuevo proyecto musical que verá la luz en este 2019 y que ha sido confirmado con Mi cubo de Rubik Tour, una serie de varios conciertos por toda España del asturiano cuando aún no había terminado su Ahora Tour.

Será el segundo disco en dos años del intérprete ovetense y de este nuevo trabajo ya hemos podido escuchar el primer sencillo: Besos a la lona. De momento no hay fecha confirmada de lanzamiento.