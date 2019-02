A Mario Vaquerizo no le cae muy bien Lady Gaga

Mario Vaquerizo habla y sube el pan, es lo que tiene pasarse el día opinando y si Dani Mateo, encima, le pregunta cuál de sus múltiples facetas le gusta más, el terreno está sembrado. “Me quedo con el servicio público”, admite. Pero ahí no queda cosa.

“Mujer florero me gusta mucho porque te miran sin hacer nada”, confiesa sin pudor, “yo no entiendo a las mujeres que les ofende que les digan que son mujeres florero. Es maravilloso. Estás rodeado de flores, te diviertes un montón y a ti, por no hacer nada y estar guapa y relajada, te escucha todo el mundo. Me encantaría ser florero”.

Después de que Alaska dejara claro que “no es verdad”, que eso de ser florero no iría con Vaquerizo, se metieron de lleno en su sección de YU en el que analizan algunas de las noticias de actualidad.

Madonna a Eurovisión

Hay un señor que estaría dispuesto a pagar una millonada porque Madonna fuera al Festival para presentar alguna de sus nuevas canciones. “Me encantaría”, asegura Vaquerizo, “que la pague mucho dinero, ella que vaya con todo su coño, cante en Eurovisión y se lo lleve aunque quede la última”.

Claro que su participación no sería como concursante, un detalle en el que no ha caído el colaborador que, por otro lado, recordó una anécdota no con Eurovisión sino con la OTI “que siempre estuvo infravalorado”. Contó que en 1985 se planteó la posibilidad de que Alaska y Dinarama fuera el candidato con Ni tú ni nadie.

“Había una parte del comité que decía que sí y otra que opinaba que éramos un poco bazofia para representar a España”, recuerda Alaska.

150 años de la primera formulación de la tabla periódica

Todos hemos pasado por eso de tener que aprendernos los elementos de la tabla periódica aunque puede que Mario… “Cuando me hablas de poster pienso en el de Frank Zappa sentado en el baño, el de Kiss…”.

Parece que eso de la física y la química no va con él. “¿Qué necesidad tenemos en este país de saber estas cosas?”, se pregunta. Y es que si él tiene que definir en qué consiste esta tabla, se encuentra con algún problema: “Para clasificar los minerales se les da una denominación de origen como AG que es plata”.

Lady Gaga y su nueva pose en las alfombras rojas

Según Dani Mateo, la nueva pose de Lady Gaga en los photo call es como de dolor de muelas. “Ni muela ni su puta madre…es no es la muela es el anillaco que te han dejado y te han pagado por enseñarlo”, recrimina Mario, “que encima, yo no lo compro si lo lleva ella.

/ Dan McMedan / Getty Images

Basta escucharle hablar de ella para darse cuenta de que la cantante no es santo de su devoción y, de hecho, llega a llamarla “tonta”. Eso sí, está a favor de cobrar por enseñar productos. “Estoy a favor de este tipo de cosas pero hay que reconocerlo”, admite.

“Yo no saldría de mi casa con algo prestado. A mí me gusta vestirme de primera o segunda mano pero con algo que sea mío y tenga mi personalidad”, añade Alaska que no es muy partidaria de que la ropa que llevan los famosos en las alfombras sea prestada.

“A Madonna le dejaron un collar de Cartier y se hizo la loca y se quería quedar con él. Pero no la dejaron, lo recogieron en otro país”, cotillea Mario.

Si te quieres echar unas risas, dale al play y descubre la obsesión del día de Vaquerizo.